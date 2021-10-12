Инфляция разгоняется: что в Беларуси подорожало больше всего 1 12.10.2021, 8:23

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Власти утратили контроль над ценами.

Реальная инфляция в Беларуси превысила психологическую отметку в 10%. Сайт belmir.by посмотрел, цены на что выросли больше всего.

Из групп товаров и услуг больше всего в сентябре увеличилась стоимость услуг образования. Они подорожали на 6,74 процента. В том числе высшее – на 8,25 процента, среднее специальное – на 7,82 процента. Оно и объяснимо: сентябрь – начало нового учебного года, с которого устанавливаются новые же цены на обучение. Так, в 2020 году в сентябре их рост составил 1,85 процента, в 2019 году – 7,88 процента, в 2018 году – 14,02 процента, в 2017 году – 8,83 процента.

На втором месте – плодоовощная продукция, подорожавшая на 5,74 процента. В целом цены на овощи прибавили в цене 10,59 процента, фрукты – 5,52 процента. Свежие огурцы приплюсовали сразу 88,95 процента, помидоры – 51,07 процента, бананы – 32,72 процента. В принципе, ближе к зиме овощи и фрукты существенно дорожают каждый год, но сейчас это произошло раньше, чем обычно. Для сравнения, в сентябре 2020 и 2018 годов данная продукция и вовсе еще дешевела.

Третью позицию заняли мясо и мясопродукты. Цены на них выросли на 3,92 процента. Особую роль в этом сыграли свинина (кроме бескостного мяса) – плюс 7,01 процента, свинина бескостная – плюс 4,45 процента, куры (цыплята, включая бройлеров) – плюс 6,69 процента, фарш мясной – плюс 5,87 процента. Такого сильного месячного роста не было в последние годы, а объясняется он тем, что Совмин как раз в сентябре разрешил поднять цены на мясо.

В лидерах подорожания в сентябре также оказались хозяйственное мыло (+3,43 процента), ювелирные изделия (+3,35), туристические услуги (+3,05), товары бытовой химии (+2,99), синтетические моющие средства (+2,89), телерадиотовары (+2,48) и мороженое (+2,15).

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