Андрей Суздальцев о COVID-19 в Беларуси: На поликлиники и больницы страшно смотреть 9 12.10.2021, 13:14

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Андрей Суздальцев

Диктатор Лукашенко стал «знаком смерти».

Мозаика новостей о ситуации с прохождением четвертой волны COVID-19 в Беларуси обескураживает, пишет известный российский политолог Андрей Суздальцев.

Белорусское руководство продолжает упорно придерживаться политики 2020 года, что включает дежурный оптимизм в государственных СМИ и попытки использовать очередную мнимую «победу» над эпидемией в целях легитимизации Лукашенко.

Напомним, что в прошлом году Лукашенко дважды объявлял о «победе» над коронавирусом без вакцины. В 2021 году белорусский руководитель уже дважды заявлял о создании белорусской вакцины.

Но до сегодняшнего дня в небольшой стране, куда поставлялась российская и китайская вакцина, вакцинация не закончена. Сейчас выяснилось, что в медучреждениях не хватает кислорода, врачей, мест для больных катастрофически не хватает, люди умирают в скорых.

Но самое главное, что оценить уровень катастрофы не позволяет крайне лживая статистика. Напомним, что в прошлом году в довакцинный период статистика демонстрировала уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в РБ на порядок меньше, чем в соседних странах – Польше, Литве и России.

При этом никакого внятного объяснения такого феномена без вакцин от белорусских властей так и не поступило.

Рассуждения Лукашенко о санаторном лечении, как панацеи от коронавируса, не выдерживает никакой критики в ситуации, когда сплошь и рядом заболевших людей оставляют дома, так как в больницах нет мест. О каком санаторной реабилитации можно в этих условиях вести речь?

Во всем этом есть и политический контекст. Только на прошлой неделе ношение масок в Беларуси в общественных местах стало обязательным – после 18 месяцев эпидемии (!). До недавнего времени ярые сторонники Лукашенко, увлеченные перспективой лечения коронавируса трактором, баней и водкой, демонстративно игнорировали элементарные санитарные требования. В итоге данная политизированная часть белорусского населения, активно принимавшей участие в различного рода массовых мероприятиях в пользу Лукашенко, оказалась самой пострадавшей.

Беларусь реально вымирает. На поликлиники и больницы страшно смотреть, как и на кладбища с крематориями. Лукашенко остается для Беларуси знаком смерти.

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