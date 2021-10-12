В фамильном поместье принцессы Дианы раскопали артефакты неандертальцев 1 12.10.2021, 18:44

Исследователи нашли следы поселения времен палеолита, хотя пытались обнаружить руины средневековой деревни.

В фамильном поместье покойной принцессы Дианы к северо-западу от центра Лондона археологи наткнулись на обработанные части морских ракушек, возраст которых составляет не менее 40 000 лет, пишет «Новое время».

Ученые нашли следы поселения времен палеолита, хотя пытались обнаружить руины средневековой деревни.

Археологи надеялись найти место средневекового поселения Оллеторп, которое было заброшено после разрушительной средневековой чумы, Черной смерти, в 14 веке. Они следовали догадкам покойного графа Спенсера, отца леди Дианы, который считал, что поселение располагалось в 1000 ярдах (914 метрах) к западу от дома Олторп, внушительного дома Спенсеров, построенного в 1688 году.

Записи об Оллеторпе появляются в «Книге судного дня», рукописи «Великого обзора» большей части Англии и некоторых частей Уэльса, заказанного в 1086 году Вильгельмом I, также известным как Вильгельм Завоеватель. Оллеторп исчез к тому времени, когда предок леди Дианы купил поместье в 1508 году. С тех пор оно было поместьем семьи Спенсеров.

Археологи из Института цифровой археологии (IDA) в течение последнего года изучали дом, где прошло детство леди Дианы. Команда рыла ямы и траншеи, использовала технологию георадара и взяла с места более сотни проб.

Исполнительный директор IDA Роджер Мишель, одноклассник Чарльза Спенсера, брата леди Дианы, заявил, что они обнаружили свидетельства поселения времен палеолита (от 3,3 миллиона до 11650 лет назад), которое, вероятно, было домом для группы неандертальцев.

Углеродное датирование резных ракушек, обнаруженных на этом месте, показало, что им не менее 40 000 лет. Это делает его одним из старейших поселений, найденных до сих пор в Британии.

Известно, что неандертальцы жили в Британии еще 400 000 лет назад. Существуют археологические доказательства, показывающие, что по мере того, как ледники попеременно продвигались и отступали между ледниковыми периодами, неандертальцы вернулись в Британию примерно 30 000−50 000 лет назад.

Примерно 40 000 лет назад в Британию начали прибывать современные люди. Таким образом, открытие Олторпа датируется тем временем, когда Британия была домом для двух разных видов людей.

Фрагменты раковин были найдены в доисторическом мусоре, который также содержал кремни и куски рогов.

Роджер Мишель сказал: «Мы не думаем, что ракушки были остатками доисторической еды, поскольку тогда Олторп находился еще дальше от моря, чем сегодня. Они также надрезаны. Их можно было использовать для украшения».

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