Отказ от работы приведет режимчик к краху 13.10.2021, 12:14

Без ваших налогов и продукции, которую вы производите, они долго не протянут.

- Вчера произошло возгорание кровли в термическом цеху на территории завода по улице Жилуновича, 2 в Минске.

Все больше поступает сообщений о возгораниях государственного имущества, пишет телеграм-канал «БОР». Что это, преступная халатность везде и во всем или целенаправленное уничтожение собственности? Или может у так называемого руководства настолько подгорает, что от этого можно прикуривать?!

В принципе, какая разница? Это необходимо прекращать.

Здоровье человека превыше всего. Оставаясь дома вы выкашиваете целое стадо зайцев. Отказ от работы приведет режимчик к краху. Без ваших налогов и продукции, которую вы производите, они долго не протянут.

Оставаясь дома, вы оказываетесь вдали от скопления людей и рассадников коронавируса. Оставаясь дома, вы оказываетесь в безопасности, так как оборудование, на котором вы работаете, и производственные помещения, в которых вы находитесь, в подавляющем случае находятся в аварийном состоянии.

Стачке быть.

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