Медведев «слил» планы Кремля 1 Алексей Ижак, «Зеркало недели»

13.10.2021, 13:54

7,308

Дмитрий Медведев

Фото: ТАСС

Самые интересы моменты в памфлете из пяти пунктов.

«На нем был дефолтный выходной наряд — красная хламида в желтых серпах и молотах, последний оплот непопулярной русской идентичности и дополнительная гарантия, что праздное человечество оставит его в покое».

Виктор Пелевин. «Любовь к трем цукербринам»

Дмитрий Медведев, дважды премьер и однажды президент РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия», подключился к «сливам» в российском издании «Коммерсантъ» по поводу подготовки саммита в Нормандском формате и возможной личной встречи президентов Украины и РФ и опубликовал памфлет из пяти пунктов, декларирующий невозможность вести переговоры с руководством Украины, как лишенным «идентичности», до того момента, пока оно не сменится на «адекватное». Это не единственные слова в тексте, отражающие современную идентичность российской внешнеполитической лексики, уже несколько лет как введенной в оборот на высоком дипломатическом уровне. Есть в памфлете Медведева и про «размажут мозги по стенам», и про «нашить на спину желтую звезду» при упоминании президента Украины, и про «ублюдочные документы типа «закона» о коренных народах Украины», и про «организацию дебильных «Крымских платформ».

Памфлет получил публичный позитивный отзыв от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — вполне адекватная оценка современной роли Медведева в российской системе власти. С началом выборов в Госдуму, на которых возглавляемая им партия одержала очередную конституционную победу, Медведев исчез из информационного поля. К сколь-нибудь значимому участию в избирательной кампании его не допустили. На предвыборном съезде «Единой России» он появился лишь затем, чтобы согласиться с таким положением дел. После лишь немногие изучающие российскую политику по сайту kremlin.ru могли наблюдать Медведева на экране еженедельных видеоконференций Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. Но с середины лета и выходом на финишную прямую операции «выборы» и эти собрания российского «политбюро» были поставлены на паузу. Когда они возобновились в конце августа, Дмитрий Медведев на них не появлялся. В сентябре он незаметно для россиян отпраздновал свой день рождения и столь же незаметно дал интервью Deutsche Welle о роли Ангелы Меркель. Когда по результатам выборов началась рассадка российских кадров, Путин все-таки вытащил Медведева на одну из своих публично освещаемых видеоконференций, но лишь затем, чтобы тот кротко поддержал решение Путина о переизбрании Вячеслава Володина, своего постоянного конкурента в качестве председателя Госдумы. На прошлой неделе Медведев наконец появился на видеоконференции постоянных членов Совета безопасности РФ, а теперь вот опубликовал упомянутый памфлет.

Такова идентичность вывернутого наизнанку источника громких претензий к украинскому руководству. От него можно было бы отмахнуться, как и от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Но можно этого и не делать. Дмитрий Медведев кратко, сжато и, вероятно, точно изложил картину мира, которой российская власть руководствуется в отношении Украины. По частям она многократно представлена Владимиром Путиным, но сейчас изложена так же ясно, как краткий курс истории ВКП(б) Иосифом Сталиным с поправкой на современную российскую лексику: вместо Зиновьева и Каменева «высунувшихся», но «спрятавшихся в кустах», на повестке Кремля теперь «дебильная «Крымская платформа».

Синопсис картины мира, представленный Медведевым, таков. Все кто воевал с СССР — «фашисты», все кто воюют с РФ — «неофашисты». Они в Украине в меньшинстве, но захватили ее и «желтой звездой на спине» шантажируют продажную украинскую элиту вплоть до президента, который вынужден был вывернуть свою идентичность наизнанку. Украина давно бы исчезла, если бы не западная помощь. Украина нужна Западу лишь затем, чтобы воевать с РФ, и в награду обретет лишь свой крах. Продажные украинские элиты неадекватны, поскольку готовы продаться не только РФ, но и Западу за «пятиалтынный» (здесь Медведев путает ордынскую валюту с американской). Более того, украинские элиты поддаются «бурлению в Раде», обращают внимание на общественное мнение — какие же они после этого элиты? Настоящие адекватные украинские элиты должны продаваться только России, и тогда с ними возможны переговоры об общем будущем. Пророссийская последовательность в их продажности со временем сформирует в них правильную идентичность, и тогда они получат высшую российскую награду — пожизненную «пятиалтынную» ренту с каждого кубометра прокачанного и купленного российского газа.

Эта картина мира не коварна, она — вульгарна. Никакого «хитрого плана Путина» в ней нет. Нет сомнений, что она откровенно излагается РФ в переговорах о «внутриукраинском конфликте» с европейскими странами и США. Эта картина дает последовательный ответ, с кем в Украине и в какой последовательности Кремль готов вести переговоры о российских условиях «равноправного сотрудничества». А именно — это идентичные продажные элиты, готовые решительно контролировать государственные институты и общество в целях соблюдения достигнутых с Россией договоренностей. «Зачем они вам?» — спрашивает Кремль своих «западных партнеров».

В том, что это сказано публично, в расчете быть услышанным не только на Западе (где это уже устали слушать), но и в Украине (где это — некоторая новость), нет признаков неуверенности или избыточных требований со стороны российской власти. На этом фоне даже хамство незаметно если смотреть из РФ, поскольку оно сливается с искренностью: мы так на вас смотрим и так ведем переговоры.

Это уже второй кряду значимый слив в «Коммерсанте» о российской политике в отношении Украины. Неделей ранее было изложено содержание условий РФ, переданных Украине несколько месяцев назад для проведения Нормандского саммита и, возможно, личной встречи президентов. Они предусматривают восстановление признаков нормальности (отмена санкций, назначение послов, восстановление транспортного сообщения) как будто не было аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО. Крым выводится за скобки окончательно и навсегда. С российскими администрациями в ОРДЛО (но не Кремлем) Киеву будет позволено вести переговоры об урегулировании конфликта. В обмен Украина получит новый контракт на прокачку газа после 2024 года.

Смысл появления этих «сливов» открылся быстро. Они случились накануне долго и скрытно готовившегося по запросу США визита в РФ для трехдневных переговоров заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Когда она уже была в Москве, у Владимира Путина состоялись трехсторонние телефонные переговоры с все еще действующим канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Повестка переговоров Нуланд широка и включает, в том числе и Украину. Меркель и Макрон говорили с Путиным конкретно об Украине. Российский президент согласился со скорейшей встречей министров иностранных дел в рамках Нормандского формата и перспективой саммита.

США, Германия и Франция довольно настойчиво продвигают проведение саммита в Нормандском формате и, возможно, личной встречи президентов Украины и России. Но вряд ли вопрос стоит столь узко, как выполнение Минских договоренностей. Западные партнеры хотят быть уверены, что пока они будут заняты Китаем (над которым навис экономический кризис, делающий его политику менее предсказуемой, и другими глобальными вопросами), РФ не начнет обременительную для европейской безопасности эскалацию конфликта вокруг Украины. Подходящий инструмент фиксации взаимных гарантий — саммит Нормандского формата — желательно провести еще до смены канцлера Германии, иначе согласование условий может сильно затянуться.

Медведев намекнул, и российские СМИ устами спикеров помельче разъяснили: Украина не является предметом отношений РФ с Западом и не может быть использована для глобальных «разменов» по таким вопросам как ядерное оружие и отношения с Китаем. Виктории Нуланд, вероятно, будет сказано, что РФ готова отложить «возвращение» Украины на неопределенный срок, если Запад не будет мешать ей готовить такое «возвращение», когда оно станет возможно невоенными средствами. Сейчас РФ нужно от Украины лишь согласие на «нормальные» отношения, включая прозрачные границы и трансляцию российского телевидения, оставляя за скобками Крым и ОРДЛО. Это и будет выполнением Минских соглашений в их текущей российской интерпретации, которая предлагается США, Германии и Франции для снятия санкций против РФ. В обмен она, вероятно, готова пообещать отказ от военной эскалации в отношении Украины и новый газовый контракт. Возможно, это и будет повесткой нового Нормандского саммита.

США, Германия и Франция, с одной стороны, и РФ — с другой, одинаково согласны, что вопрос кризиса вокруг Украины нужно максимально быстро и на существенную перспективу закрыть. Разница в том, что США считают, что вынесение за скобки Крыма и «замораживание» ОРДЛО должно освободить Украину в выборе пути дальнейшего развития. Россия же соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, когда возникнут условия для ее безболезненного «возвращения». Это коридор, в который, вероятно, будет поставлена Украина в определении собственной переговорной позиции относительно выполнения Минских договоренностей. Сами по себе они уже вряд ли кому-то интересны кроме как в качестве инструмента иносказательного выражения внешней политики.

Алексей Ижак, «Зеркало недели»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».