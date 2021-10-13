Леонид Гозман: Без Путина Лукашенко не продержится и двух недель 1 13.10.2021, 14:52

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Леонид Гозман

Президент России очень не любит белорусского диктатора.

Российский политолог Леонид Гозман прокомментировал реакцию Кремля на ситуацию с «КП в Беларуси».

— Смотрите, в столице нашей родины каратели другой страны, союзной, но другой, крадут человека, вывозят к себе, а наши выражают озабоченность и недоумение, — комментирует Леонид Гозман в эфире канала «И Грянул Грэм».

Он напомнил аналогичную ситуацию с задержанием в Минске Павла Шеремета в 1997 году.

— Тогда у нас был другой президент, которого мы выбирали, а Лукашенко арестовал журналиста Павла Шеремета в Минске. Он был гражданином Беларуси, но сотрудником российского телевидения.

Когда после этого Лукашенко собирался в Липецк по каким-то делам, Борис Николаевич Ельцин запретил его самолету входить в воздушное пространство РФ. И тот отпустил Шеремета. Тогда у нас было чувство национального достоинства, — сказал политолог.

По мнению Леонида Гозмана, все объясняет тупиковое положение Путина, в котором он оказался, поручившись за Лукашенко.

— Насколько я могу судить, Владимир Владимирович Путин очень не любит Лукашенко. Просто очень не любит. Но он находится в таком же тупике, как Лукашенко.

Лукашенко находится у власти, только благодаря поддержке Путина. Если бы Путин его на недели две оставил, то при хорошем варианте Александр Григорьевич был бы под трибуналом.

Если он отступится от Лукашенко, если он не будет его поддерживать, то Лукашенко не продержится и двух недель. Но если это случится, это будет победой белорусского народа, белорусской революции. И это то, что даст фантастический пример российскому народу и России.

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