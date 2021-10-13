Полину Шарендо-Панасюк в четвертый раз отправили в ШИЗО 4 13.10.2021, 16:57

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Полина Шарендо-Панасюк

Вернулись все посылки, которые мама политзаключенной ей отправляла.

Активистку «Европейской Беларуси» из Бреста Полину Шарендо‑Панасюк в четвёртый раз отправили в штрафной изолятор. Об этом сообщил ее муж Андрей Шарендо в Facebook:

- Полина снова в ШИЗО (карцере) еще с прошлой недели. Это уже 4 раз за 2 месяца нахождения в гомельской женской колонии ИК-4.

Вернулись все посылки, которые мама Полины отправляла ей. Даже так называемая витаминная и режимная посылка со всеми теплыми вещами и всем необходимым. Больше месяца от Полины нет ни одного листа.

Если это не фашизм, то как по-другому это назвать? — пишет муж активистки.

Полина Шарендо-Панасюк находится за решеткой с 3 января. Её незаконно осудили на два года лишения свободы.

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