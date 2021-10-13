закрыть
14 октября 2021, четверг, 0:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра

  • 13.10.2021, 22:21
  • 1,794
Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра

Будет преимущественно без осадков.

В четверг, 14 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь по крайнему востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром прогнозируется туман. Ветер будет северо-западный слабый до умеренного.

Ночью термометры покажут 1-6 тепла, в отдельных районах страны ожидаются заморозки от 0 до -2. Днем ожидается 7-12 со знаком "плюс".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко
Провинциальные анекдоты времен большого взлета
Провинциальные анекдоты времен большого взлета Владимир Халип
Метод пустого стула
Метод пустого стула Артем Черников
Муратов – лучший
Муратов – лучший Ирина Халип