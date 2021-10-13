Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра
- 13.10.2021, 22:21
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Будет преимущественно без осадков.
В четверг, 14 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
Будет преимущественно без осадков, лишь по крайнему востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром прогнозируется туман. Ветер будет северо-западный слабый до умеренного.
Ночью термометры покажут 1-6 тепла, в отдельных районах страны ожидаются заморозки от 0 до -2. Днем ожидается 7-12 со знаком "плюс".