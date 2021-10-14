«Мы сделаем так, чтобы Лукашенко начал захлебываться этими мигрантами» 6 14.10.2021, 13:03

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Представитель польского правительства рассказал о ситуации на границе.

Как потоком мигрантов через восточную границу Польши управляют белорусские власти и как Варшава хочет разрешить мигрантский кризис: об этом в интервью Радыё Свабода рассказал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

«Белорусские силовики приводят мигрантов к границе, а часто даже участвуют в уничтожении пограничных укреплений»

– Сегодня утром вы заявили, что в Польше задержали шпиона, который работал на КГБ Беларуси. Это бывший спецназовец и пограничник, который сейчас на пенсии. Связано ли это с миграционным кризисом на польско-белорусской границе?

– Это секретное следствие, поэтому я не могу сообщить вам детали. Задержание белорусского шпиона произошло несколько дней назад, это успех польской контрразведки и свидетельствует о хорошей работе польских офицеров Агентства внутренней безопасности, а также об активности белорусской стороны, которая направлена против польских интересов. Больше я сказать не могу.

– Польша неоднократно обвиняла Беларусь и Россию в том, что именно они создали кризис на границе. Какие у вас доказательства, что это провокация Минска и Москвы?

– Об этом свидетельствует корреляция фактов. Первое – это высказывания Александра Лукашенко, который в этом году несколько раз, и в марте, и апреле, анонсировал начало миграционного движения. Он намекал, что это будет форма мести Евросоюза за санкции, за поддержку оппозиции. В июле произошел взрыв нелегальных попыток перейти польско-белорусскую границу. В сентябре таких попыток было 7500. В октябре их будет гораздо больше, это я могу сказать уже по первым неделям месяца. И во всей этой миграционной истории видны следы белорусского государства.

Именно белорусские туристические агентства высылают приглашения потенциальным мигрантам. МИД Беларуси дает им визы.

Они ночуют в белорусских гостиницах, контролируемых государством. А белорусские пограничники участвуют в перевозке этих людей из Минска или других крупных городов на польскую границу. И именно белорусские силовики приводят мигрантов к границе, а часто даже участвуют в уничтожении пограничных укреплений, которые Польша недавно установила.

С нашей точки зрения, участие в этом процессе белорусского государства не подлежит никаким сомнениям. Попутно можно говорить о разрешении и содействии российской стороны. Об этом свидетельствует то, что это миграционное движение особенно увеличилось во время учений «Запад-2021». Тогда как раз сильно увеличилась доминация России над белорусской стороной, так как российские солдаты контролировали территорию, где происходили учения. А это предпосылка к тому, что Лукашенко не пошел бы на такой миграционный кризис без разрешения России. И сами мигранты также говорят, что попадают на границу с Польшей из России.

«Мигранты, попадающие в Беларусь, становятся жертвами обмана»

– Как такое вообще могло произойти? Каким образом власти Беларуси и России смогли пригласить к себе тысячи разных людей из другого региона мира?

– Кажется, что сначала перед белорусскими турфирмами поставили задачу – контакты с некоторыми странами, на территории которых есть много потенциальных мигрантов, которые бы хотели попасть в Евросоюз. Там происходила большая рекламная кампания. Шла реклама в социальных сетях или других СМИ, популярных в Ираке, Сирии и странах Ближнего Востока. Организовывались авиаперелеты из Ирака, из Стамбула. Образовались конкретные транспортные цепи, которые позволили перевозить большую массу людей в Беларусь. Но мы знаем, что мигранты, попадающие в Беларусь, становятся жертвами обмана. Им обещают, что они легко пройдут из Беларуси в Германию или другие богатые страны Европы.

Такое невозможно организовать без участия белорусского государственного аппарата. Здесь были необходимы политические контакты. А сейчас Беларусь уже фактически покровительствует этим потокам.

– Можете ли вы подтвердить существование переходного лагеря на белорусской стороне, куда попадают беженцы перед тем, как начать переход границы с Польшей?

– Я могу подтвердить, что действительно существует такой способ деятельности белорусской стороны, когда он пытается новых мигрантов собирать в конкретных местах, в больших группах. Потом они делятся на малые группы. С ними проводят инструктаж, где проще пройти границу. Пограничные службы Польши уже много раз публиковали видео, на которых видно, что роль таких временных лагерей выполняют здания, которые обычно используются белорусскими пограничниками.

– А что вам говорят сами мигранты?

– Они часто говорят, что белорусская сторона их обманула. Они удивлены, что попали в Польшу. Часть из них была уверена, что они легко перейдут белорусско-европейскую границу, как они ее называют, и попадут в Германию. А когда они видят, как охраняется польская граница, то чувствуют себя в ловушке. Сами они не хотят брать на абордаж границу, некоторые говорят, что готовы даже вернуться к себе домой. Но иногда белорусская сторона их немного заставляет идти дальше на Запад. То есть они полностью подтверждают участие белорусской стороны в миграционном кризисе.

«Это режим Лукашенко отвечает за судьбу этих людей»

– Что сейчас происходит возле Горного Уснара, на польско-белорусской границе? Беженцы появились там два месяца назад и живут прямо в лесу. Лукашенко в интервью телеканалу CNN говорил, что им предложили вернуться в Беларусь, чтобы пережить зиму. Но они якобы отказались и сказали, что Польша обещает им убежище.

– Этот лагерь все еще существует. Эти люди продолжают кочевать на территории Беларуси, я хочу это точно подчеркнуть. Мигранты там находятся не в Польше, ответственность за них лежит на властях Беларуси. Все мигранты, попадающие в Беларусь, находятся там легально, поэтому режим Лукашенко отвечает за судьбу этих людей.

Мы знаем, что эта группа состоит преимущественно из афганцев, которые покинули Афганистан много месяцев и даже лет назад. Сначала они находились в России, а уже оттуда приехали на белорусско-польскую границу. По нашему мнению, этих людей нельзя воспринимать как беженцев, так говорит международное право.

– Это все еще те самые люди? Или туда довозят новых?

– Не могу сказать, как ситуация выглядит сегодня. Польские пограничники наблюдали, как одну группу белорусские силовики заменили там на другую. Белорусы опекают эту группу, привозят им еду, необходимые для жизни в лесу средства, помогают им заряжать телефоны, привозят сигареты и другие продукты.

«Людей, которым не нужна неотложная медицинская помощь, мы возвращаем в Беларусь»

– Белорусское телевидение и проправительственные СМИ публикуют видео с границы, на котором якобы польские пограничники или солдаты выгоняют мигрантов силой, травят на них собак, стреляют в воздух. Что вы на это ответите?

– Польские пограничники придерживаются наших правил охраны границы. Польские пограничники и армия не используют никаких агрессивных средств против мигрантов. Но действительно, мы решительные, поэтому людей, которым не нужна неотложная медицинская помощь, у кого нет проблем со здоровьем, мы их возвращаем от нашей границы в Беларусь, чтобы они дальше были там легально.

Я хочу напомнить, что Польша не является страной, куда они хотят попасть. В подавляющем большинстве они не заинтересованы в том, чтобы остаться в Польше, и даже не хотят подавать здесь заявления на убежище. Они понимают, что после такого заявления они обязаны остаться в Польше на период всей процедуры, несколько месяцев. А им это не нужно, они хотят ехать дальше на Запад.

– Но некоторых вы все же пускаете к себе. На каком основании происходит этот раздел?

– Польша задержала большую группу мигрантов, среди которых 45% заинтересованы подать у нас заявления. Тогда мы их принимаем, и они попадают в специальный центр для иностранцев, где они ждут окончательного решения. Но таких примеров меньшинство. Когда они слышат, что должны тогда остаться у нас, то принимают решение еще раз нелегально перейти границу, чтобы попасть дальше на Запад.

– Немецкая полиция сообщила, что в Германию через Польшу из Беларуси попало уже 4300 беженцев. То есть многим удается пройти границу в обход польских пограничников?

– Мне сложно назвать какие-то цифры. Мы оцениваем плотность и эффективность польской границы как высокую, на 90% с чем-то. Польский миграционный путь ведет также через путь из Литвы. То есть из Польши в Германию могут попадать и мигранты, которые переходят границу с Литвой или Латвией.

– Кто те люди, которые помогают мигрантам из Польши попадать в Германию? Это граждане разных стран. Вчера во время бегства контрабандистов в Белостоке одно лицо даже погибло. Кто ими управляет?

– Речь, скорее всего, идет об организованных перевозках. Те, кто пробивается через границу, получает инструкцию, где искать таких перевозчиков. Но их задерживает полиция и пограничная служба. Все чаще мы встречаемся с тем, что контакт мигрантов с перевозчиками происходит как можно дальше от границы. Но по информации, которую я имею, преступные группы, занимающиеся совершенно иной деятельностью, начинают интересоваться этим путем миграции из Польши в Германию. Но им пока сильно мешает чрезвычайное положение на приграничной территории. Ведь таких людей гораздо проще обнаружить, так как существует ограничение на пребывание у границы.

«Твердая позиция по охране границы принесет эффект»

– Рассматривает ли польская сторона возможность переговоров с белорусской стороной? Лукашенко публично заявлял, что он готов сесть за стол переговоров.

– Мне кажется, что условия, которые выставил Лукашенко, известны. С нашей точки зрения, он пытается дестабилизировать Евросоюз, чтобы заставить отказаться от санкций против режима. Также Лукашенко хочет заставить признать себя легитимным правителем Беларуси. Думаю, что в данный момент серьезные политические переговоры невозможны. Хотя на каком-то рабочем уровне мы не исключаем контактов с Беларусью.

– Когда на польско-белорусской границе возникнет анонсированная Варшавой стена и как она будет выглядеть?

– Как раз сегодня в Сейме проходит правовая дискуссия по этой инвестиции. Что касается конкретики, то мы сообщим об этом в течение ближайших дней. Пока мы анализируем различные механизмы, ищем самые современные решения. Но эта охрана гораздо лучше защитит нашу границу, она будет оснащена самыми современными датчиками, электроникой, что позволит нам лучше следить за движением на границе.

– Вчера польские СМИ цитировали ваши слова, что уже очень скоро Польша остановит поток мигрантов из Беларуси. Каким образом вы хотите этого добиться?

– Возможно, мои слова ошибочно интерпретировали. Мы, польское правительство, рассчитываем, что наша твердая позиция по охране границы принесет эффект в виде давления на режим в Беларуси.

Мы хотим создать такую ситуацию, чтобы Беларусь сама начала захлебываться от мигрантов, которых она высылает нам. Мы рассчитываем, что это заставит Лукашенко отказаться от своего решения. Но не думаю, что это произойдет быстро. Полагаю, что проблемы, связанные с миграцией, останутся еще ближайшие месяцы.

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