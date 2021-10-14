Шесть сериалов, которые смотрятся за один день 2 14.10.2021, 17:00

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У каждого их них рейтинг составляет не менее 8 из 10.

Cпециально для тех, кто находится на карантине дома есть лучшие короткие сериалы с рейтингом не менее 8 из 10, каждый из которых можно полностью посмотреть за один день, пишет «Популярная механика».

«Полицейский отряд!», 1982

Да-да, год выпуска 1982-й, не удивляйтесь. Самый старый в нашей подборке сериал, но оттого никому и ничему ничуть не уступающий. Еще бы, ведь его создатель — шикарный триумвират Цукер-Абрахамс-Цукер, которому принадлежит целый ворох годных комедий («Голый пистолет», «Горячие головы», «Очень страшное кино» и т. д.). Весь сериал это сплошные пародии на полицейские драмы, а Лесли Нильсен в главной роли не нуждается в представлении. Критикам сериал понравился, но после шести эпизодов телевизионная сеть ABC его производство остановила.

«Братья по оружию», 2001

Один сезон, десяток серий, но каждая захватывает дух. Если вы знаете сериал о Второй мировой войне лучше этого, чихните на нас не прикрываясь. Помните крутой фильм «Спасти рядового Райана»? Его продюсерами выступили не безызвестные Стивен Спилберг и Том Хенкс, который, кстати, уже переболел коронавирусом. Так вот сериал «Братья по оружию» — тоже их рук дело. В массовке этой красивой ленты задействовано более 2000 человек, а на одни только декорации создатели потратили 17 миллионов долларов.

«Музыкальный блог доктора Ужасного», 2008

Американский комедийный мини-сериал изначально создавался для бесплатного распространения в интернете, а сняла его на свои деньги за шесть дней семейка Уидонов: братья Джосс (режиссер), Зак (сценарист) и Джед (композитор) с женой Мориссой Танчароен. Всего за три 15-минутных части вы узнаете историю молодого парня по имени Уильям, который, под псевдонимом Доктор Ужасный пытается стать великим суперзлодеем, а также про его заклятого врага Капитана Молотка и тайной любви Пенни. Звучит так себе, но поверьте — вам понравится.

«Черное зеркало», 2011

Лейтмотив этого длиннющего сериала очень актуален в наши дни: влияние информационных технологий на человеческие отношения. И да, мы слукавили. Ленту короткой ну никак не назовешь: на сегодняшний день снято пять сезонов, и о закрытии нет и речи. Но поверьте, стоит начать смотреть это кино, и вы не заметите ни карантин, ни коронавирус, ничего вообще. Вдобавок, «Черное зеркало» не воспринимается как сериал, так как серии между собой вообще никак не связаны ни сюжетной линией, ни актерами, ни временем, ни местом действия. Теоретически, можно остановиться в любой момент, но спорим на пачку гречки, что вы этого не сделаете.

«Что знает Оливия?», 2014

С одной стороны этот мини-сериал от HBO обыкновенная мелодрама, коих миллиарды. С другой, всего за четыре часовых серии вы проживете вместе с семьей Киттеридж (Оливия — жена, Генри — муж и Кристофер — сын) 25 лет жизни. Все события, непростые взаимоотношения с сыном, сложности и перипетии. Словом, есть на что посмотреть и даже где-то провести параллель с собственной жизнью. Недаром критики восторженно оценили сериал, который, вдобавок, нахватал разных премий и номинаций, вроде «Эмми» и «Золотого глобуса».

«Молодой папа», 2016

Думаете, папа, который сидит в Ватикане, личность смиренная, блаженная, во всех смыслах положительная и даже скучная? Тогда вам обязательно нужно посмотреть «Молодого папу». Эта история о предельно своенравном, эксцентричном, самолюбивом, независимом и жестком руководителе Ленни Белардо, который стал понтификом в 47 лет. Будучи кардиналом, он не проявлял таких качеств и подобное преображение стало полной неожиданностью для тех, кто его продвигал на высшую церковную должность. Неожиданно органично в роли папы смотрится Джуд Лоу, а Дайан Китон, оказывается, очень идет облачение монахини.

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