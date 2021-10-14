Саудовский принц заявил о возможном избытке нефти в 2022 году 14.10.2021, 18:15

Абдель Азиз бен Сальман рассказал о большом количестве излишних запасов сырья.

Рынок нефти может сбалансироваться уже к концу 2021 года после кризиса пандемии, однако есть риски перепроизводства нефти уже в 2022 году. Такое мнение высказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, сообщает ТАСС.

По его словам, запасы нефти стран ОЭСР, на уровень которых ориентируется ОПЕК+ в своих действиях, действительно уменьшились по сравнению с 2020 кризисным годом. «И мы думаем, что к концу этого года мы увидим весьма сбалансированную ситуацию. Но важно всегда смотреть чуть дальше кончика своего носа. И, если вы посмотрите на 2022 год, то увидите там большое количество излишних запасов», - сказал он, отметив, что «такая арифметика складывается из данных восьми независимых источников».

Министр также добавил, что страны ОПЕК+ могут продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц «в ближайшие четыре месяца».

В начале октября ОПЕК+ пересмотрел прогноз спроса на нефть в 2022 году, отметив, что ожидает увеличения на 4,2 млн баррелей в сутки (б/с), что на 0,9 млн б/с выше предыдущей оценки. В результате, глобальный спрос на нефть в 2022 году может составить 100,8 млн б/с против 96,7 млн б/с в 2021 г.

Но и предложение нефти будет возрастать, следует из отчета ОПЕК+. Если в этом году рынок нефти пребывает в состоянии дефицита, который оценивается в 1,1 млн б/с, то уже в 2022 году ожидается переизбыток предложения в объеме 1,4 млн б/с, говорится в документе. При этом запасы нефти могут вырасти на 496 млн баррелей, тогда как в 2021 году они сократились на 405 млн баррелей. Уровень запасов будет на 68 млн баррелей выше, чем в среднем за пять лет в 2022 году, тогда как в 2021 г. он был на 106 млн баррелей ниже этого значения.

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