COVID-19 в Беларуси: страна полыхает 14.10.2021, 20:21

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Система здравоохранения работает на разрыв.

Сегодня синепалый вирусолог рассуждал об эгоизме применительно к ситуации с Covid-19 в Беларуси. Между строк читалось: поделитесь рецептом вакцины, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Полтора года полного игнорирования проблемы и ковид-диссидентства. 150 «уникальных» рецептов лечения болезни, намеренное заражение в местах задержания безо всякой причины невинных граждан Беларуси.

30 побед над вирусом уникальным путем «Северной Белоруссии». Не менее 40 выходов на плато (правда, все время какое-то не то плато было). Отказ выполнять элементарные рекомендации ВОЗ. Попытка заработать на розливе бесплатно переданной российской вакцины. Организация вакцинного туризма в концлагерь.

А что в итоге?

Десятки тысяч смертей белорусов и мрачные прогнозы на будущее. Работающая на разрыв система здравоохранения.

И в итоге ВОЗ и страны, вложившиеся в разработку вакцины миллиардами долларов, не должны быть эгоистами? Бесплатно отдать разработки безумному вирусологу и его министрам здравоохренения? Описки в последнем слове нет.

Хунта собственными руками построила концлагерь с чумными бараками в центре Европы, а теперь требует помощи?

Напомним, хунта получила предложения бесплатно вакцинировать все взрослое население Беларуси. Потом получила предложение купить 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca по специальной цене (3-4 евро за дозу). И сделала это «вражеская» Польша.

На предложение привить бесплатно поступил высокомерный отказ.

Мы проверяем информацию о закупке и начале отгрузки вакцины AstraZeneca. Но предлагаем всем поискать вместе 1,5 миллиона доз. Хунта может их банально перепродать и положить деньги в свой карман, ведь рыночная стоимость этой партии минимум в 10 раз выше.

Все, чем занимается хунта сейчас, это настоящий геноцид. И отвечать придется не только вирусологу, но и Каранику-Пиневичу, которые, по меткому выражению Андрея Суздальцева, стали белорусским коллективным доктором Менгеле.

До Пиневича осознание глубины собственного падения, похоже, наконец-то дошло. То-то сидел с таким кислым видом. А ведь можно было отделаться легкой коррупционной статьей. Даже при хунте. Но каждый делает свой выбор.

Вирусолог всея Беларуси обещает на следующей неделе разобраться с ковидом. Тем временем, страна полыхает, а система здравоохранения с каждым днем погружается во все больший хаос.

Поэтому призываем спасаться своими руками. Чалый поддержал флешмоб «Носи маску, если ты против Лукашенко». Флешмоб, цель которого не только обезопасить себя и окружающих, но и обозначить значимость проблемы ковида в Беларуси. Мы писали про то, что Беларусь пока даже не на плато. А это значит, что каждый день будет умирать все больше и больше белорусов.

Вот письмо отчаяния бывшего терапевта 10-й больницы. Самое плачевное, что белорусы продолжают надеяться на чудо и то, что пронесет. Не пронесет. А ситуация такова, что исправить вашу халатность потом может быть просто некому. Уже сейчас врачи вынуждены выбирать, кого подключать к ИВЛ или давать кислород.

Поэтому единственный способ уберечься – носить маску, прививаться («Спутник» или «Синофарм» (если найдете) тоже подойдет, но можно съездить в Украину/Грузию/Литву/Польшу, чтобы сделать привиться европейской вакциной) и готовиться к забастовке, которая два в одном: поможет спасти и страну, и себя.

Надежды на хунту нет. Она если и позаботится, то только о себе.

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