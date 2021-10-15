Экономист: Деньги белорусских пенсионеров попали в «финансовую пирамиду» 15.10.2021, 7:49

1,918

Средств на выплаты пенсий скоро не останется.

Белорусские трудящиеся в скором будущем перестанут справляться с содержанием пенсионеров. Однако копить на пенсию с нашей инфляцией и опытом неоднократных девальваций кажется абсурдным. Что же делать?

Недавно государство инициировало «пенсионную реформу», сделав попытку внедрить элемент накопительной системы.

Однако привычка к долгосрочным сбережениям поколениями выбивалась из наших людей. За последние сто лет сбережения несколько раз сгорали, и люди в них разочаровались.

Сейчас инфляция в Беларуси вновь достигла двузначных значений. Люди подозревают, что инициатива государства – это попытка привлечь некую сумму денег со счетов пенсионных фондов, и все закончится очередным разочарованием.

Имеет ли вообще хоть какой-то смысл в современной Беларуси вести разговор про накопительную пенсию? Такой вопрос был задан экспертам во время «Марафона идей» на площадке «Еврорадио».

Выбора нет

«Мы не обсуждаем какой-то выбор, который стоит перед белорусами: нужно ли переходить на накопительную систему или, может, лучше остаться в рамках солидарной системы, - ответил экономист BEROC (Киев) Лев Львовский. - На самом деле выбора никакого нет. Та солидарная система, которая сейчас существует в Беларуси, заложена еще в ХХ веке в Советском Союзе. Она работает фактически по схеме финансовой пирамиды. Она хороша, когда вы можете постоянно приводить в систему больше людей, чем из нее выходит. Когда прирастает население и на каждого пожилого есть два молодых работающих».

«Сейчас у нас демография уже не та. Во всех развитых странах рождаемость невысокая, население стареет, а значит, на каждого пожилого в следующем периоде будет приходиться все меньше молодых. И у них придется забирать все больше от зарплаты. Мы уже сейчас треть зарплаты отдаем на пенсию», - объяснил экономист.

«Поэтому выбора нет. Вопрос лишь в том, когда начинать эту реформу – сейчас или когда у нас будет правительство, которому люди больше доверяют», - подчеркнул Лев Львовский.

Вкладывать вне Беларуси?

Академический директор BEROC Катерина Борнукова считает, что Беларусь имеет возможность сделать так, чтобы пенсионные накопления не сгорали.

«Сбережения можно хранить и вкладывать не только в рублях. Хорошо бы часть этих средств вкладывать в международные активы, которые избавили бы нас от странового риска. То есть от ситуации, когда кризис внутри страны одновременно и обрушит акции белорусских предприятий, и лишит пенсионеров других источников существования, потому что сложно будет найти работу. Поэтому в большинстве стран пенсионные вложения диверсифицированны, часть из них вкладывается в международные рынки», - сказала эксперт.

«Даже если брать наши депозиты в рублях, то их возврат, как правило, не только перебивал инфляцию исторически, но и, во многом, скачки курса доллара», - добавила Катерина Борнукова.

Как заставить людей верить пенсионному фонду?

«Сделать так, чтобы государство не могло дотягиваться до этих денег», - ответил Лев Львовский.

Он привел в пример неудавшуюся пенсионную реформу в России. Там люди согласились вкладывать свои деньги в накопительный фонд. «Но в определенный момент власть сказала: что поделаешь, надо, пожалуй, залезть в эту банку с варением и заморозить накопительную часть пенсии», - напомнил эксперт.

«Чтобы этого не происходило, нужно заставить власть контролировать свои позывы залезть в карман к будущим пенсионерам. Например, вывести эти фонды вообще за пределы страны. Ввести их в чужую юрисдикцию, нанять независимых управляющих. Возможно, часть средств доверить иностранным фондам. Мы знаем, что и в Европе, и в США накопительная система действует уже давно, тем есть много профессиональных пенсионных фондов. Некоторую часть белорусских денег можно инвестировать через них».

Есть и более тонкие механизмы, которые заставят людей «поверить, что это их деньги». Например, в США разрешено изымать часть пенсионных накоплений на важные покупки, такие как дорогостоящая операция.

Подачка от государства или заработанные деньги?

Накопительная пенсионная система хороша еще тем, что не искажает стимулы для населения и государства.

«У нас люди воспринимают пенсии не как что-то заработанное в прошлом и то, что государство должно теперь отдать, а как какое-то пособие по бедности от государства, - отметила Катерина Борнукова.

Само государство также воспринимает пенсии так же. Например, в его риторике можно услышать упрек в адрес работающих пенсионеров: «Мы им даем и зарплату, и пенсию. А не перебор ли это?»

«Все это искажает стимулы и для людей, и для власти. Накопительная же система создает правильные стимулы: для людей – больше работать, а для государства – ответственно распоряжаться их деньгами», - подытожила экономист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».