Мнение: Лукашенко передвинули на самый «край» шахматной доски 7 15.10.2021, 8:59

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Дальнейшая судьба узурпатора очень туманна.

Начнем с ожидаемого: система опять стала пожирать своих. Анатолий Макаревич, как оказалось, подписывался за Бабарико, но в дальнейшем возглавил "тоталитарное движение" "заябатек", репрессируя спортсменов. За второе - никакой благодарности от режима не последовало, а за первое - уволен. За любые изменения в страны чиновникам выступать нельзя, вне зависимости от того, насколько грязную работу они выполняли, потому что эта система сжирает своих, когда пытается найти неверных, пишет телеграм-канал CYNIC.

И если оппозиция говорила о "мягкой" люстрации, то при нынешнем режиме "люстрация" будет другой - силовики сядут, когда их индивидуальный ресурс иссякнет просто потому, что они обладают "информационной бомбой". Система переваривает себя сама - она пытается обеспечить сменяемость маньяков и садистов, но "отработанный материал" отправится в тюрьмы, если кто-нибудь из коллег скажет о подозрительности сотрудника.

На этом благодарность режима заканчивается.

Второе: деньги, связанные с Гуцериевым, опять всплыли. Теперь сын, который даже не находится под санкциями, а это важная деталь, экстренно "фиксирует убытки" и кидает бизнес.

Это предвестник будущих санкций. Пути обхода санкций - вещь доступная, но банальный феномен "блокировки воздуха" для олигархов и необходимый "крюк" делают производство убыточным. Можно перейти на рынок РФ, можно на индийский или на китайский, но переориентация - это время и дополнительная конкуренция. Так еще и практика "двойных санкций" существенно уменьшает шансы вывоза товаров далеко за пределы "союзного государства".

Единая экономическая система могла являться как раз тем самым средством "обхода", но ограничиться рынком РФ Беларусь не может просто потому, что ключевые предприятия банально производят продукцию, которая в таком количестве России не нужна. Можно, конечно, в целях благотворительности каждый день у Лукашенко покупать 30 тракторов, а потом их же ему и дарить, но смысла в этом особого нет.

Путей обхода для тех направлений, которые будут внесены, останется совсем мало, поэтому ключевой вопрос останется в "дырах", оставленных в том числе в прошлый раз.

Третье: после встречи с Нуланд Лукашенко поставят на край шахматной доски. Дальнейшая судьба Лукашенко очень туманна.

Более того, Москва говорит о том, что ведется дискуссия о возможностях второй встречи Путина и Байдена. Кончаются таинственные 6 месяцев, поэтому пора будет отчитываться о проделанной работе.

Но информацию о готовящихся предпосылках встречи пока можно черпать только из российских публикаций, поэтому заинтересованную сторону идентифицировать достаточно легко.

Лукашенко после поездки Нуланд чрезвычайно потерял умение держать осанку, поэтому во всех сегодняшних выступлениях он сидел с грациозностью мешка картошки.

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