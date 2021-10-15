В Жодино — огромная нехватка водителей автобусов

В Жодино — огромная нехватка водителей автобусов3
- 15.10.2021, 11:58
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Движение общественного транспорта может остановиться?
В Жодино наблюдается огромная нехватка водителей автобусов, сообщает телеграм-канал «ЧП Беларусь».
Автобусному парку только по чистым вакансиям не хватает 18 водителей. И это без учёта тех водителей (около 10), которые сейчас болеют ковидом. Что для относительно маленького автопарка является большой проблемой.
На водителей, которые еще в состоянии выходить на рейсы ложится колоссальная нагрузка. От этого страдает не только график движения городского транспорта, но и безопасность людей, учитывая усталость водителей.