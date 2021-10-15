Человек из пещеры Там-Па-Линг жил в джунглях и хорошо питался 1 15.10.2021, 18:41

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Древние люди оказались неожиданно адаптированы к тропическим лесам.

Существуют свидетельства того, что представители нашего вида обитали в тропических лесах Юго-Восточной Азии как минимум 70 тысяч лет назад. Но вот как они жили? Чем питались? Насколько тесно их повседневность была связана именно с лесом: может, они только заходили в леса, а жили в других местах? Обычно ответить на такие вопросы не дает плохая сохранность органических материалов в этих регионах, пишет Naked science.

Международная группа ученых применила новый метод для изучения рациона ископаемых людей — анализ стабильных изотопов цинка из зубной эмали. С его помощью они искали ответ на вопрос: питались ли доисторические люди и животные в основном мясом или растениями? Работа с результатами исследования опубликована в Journal of Human Evolution.

Согласно традиционным представлениям, тропические дождевые леса были барьером для ранних Homo sapiens. Но сейчас появляется все больше доказательств того, что люди приспособились к тропическим дождевым лесам Юго-Восточной Азии и жили в них. Некоторые исследователи делают даже такие весьма смелые предположения, будто Homo erectus и Homo floresiensis вымерли, поскольку не смогли адаптироваться к этой среде, как наш вид. Но пока мы слишком мало знаем о древних жителях лесов, чтобы утверждать что-то.

В новом исследовании ученые проанализировали соотношение стабильных изотопов цинка в зубах животных и людей из двух мест в Лаосе: пещеры Там-Па-Линг и с близлежащей стоянки Нам-Лот. Напомним, именно в Там-Па-Линг в 2009 году обнаружили древнейшего сапиенса Азии, а по мнению некоторых исследователей — и древнейшего достоверно установленного сапиенса вообще. При этом археологических свидетельств, таких как каменные орудия, очаги, растительные остатки, следы разрезов на костях, в пещере мало: только зубы и кости. Это делает изотопный анализ единственным способом получить представление о рационе питания в прошлом.

Итак, наш родственник из Там-Па-Линг жил в позднем плейстоцене, 46-63 тысячи лет назад (увы, более точную датировку ученые пока не предложили). Вместе с ним проанализировали различных млекопитающих, включая буйволов, носорогов, кабанов, оленей, медведей, орангутанов, макак и леопардов. Все эти животные демонстрируют разнообразное пищевое поведение, что создает идеальный фон для определения того, чем именно питались люди в то время. Чем разнообразнее останки животных, найденные в том или ином месте, тем больше информации исследователи могут получить для понимания рациона питания доисторических людей.

Сравнив значения изотопов цинка ископаемого Homo sapiens из Там-Па-Линг с данными животных, ученые выяснили, что в рационе древнего примата были как растения, так и животные. Эта всеядная диета отличается от большинства данных по изотопам азота у людей в других регионах мира за тот период времени: в их рационе преобладало мясо. Анализ стабильных изотопов углерода указывает на то, что пища поступала строго из лесной среды.

Это первое свидетельство того, что люди позднего плейстоцена жили и полностью обеспечивали себя всем необходимым в тропических влажных лесах. Ранее это не было понятно, поскольку охота в джунглях частично лишала обитателей каменного века такого важного преимущества, как длительный бег, необходимый в загонной охоте. Очевидно, Homo sapiens в этой местности значительно изменили типовые приемы, используемые при охоте.

Долгое время наш вид ассоциировали с открытыми ландшафтами, такими как саванны или холодные степи. Но теперь ясно, что ранние Homo sapiens могли адаптироваться к различным средам. «В будущем будет интересно сравнить наши данные по изотопам цинка с данными других видов доисторических людей из Юго-Восточной Азии, таких как Homo erectus и Homo floresiensis, и посмотреть, сможем ли мы лучше понять, почему они вымерли, а наш вид выжил», — прокомментировал результаты исследования его ведущий автор Николя Бургон (Nicolas Bourgon) из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия).

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