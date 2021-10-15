Мнение: Китай и Россия могут начать договариваться «сквозь» Лукашенко 2 15.10.2021, 21:31

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Вурдалаков режима ждет «солнечный свет».

Telegram-канал "CYNIC" выразил мнение, что основные политические акторы могут начать искать консенсус по Беларуси.

1) На саммите СНГ Лукашенко со всех сторон хотел приглянуться Наталье Гаврилице - премьер-министру Молдовы. Так и чувствовалось, что Сашка подключал все свои верхние и нижние чакры и едва сдерживался, чтобы не подарить ей трактор.

Премьер-министр Молдовы оказалась довольно элегантной на саммите. Лука ей поведал, что надеется, что "его поддержат другие главы государств", после чего она сказала: "Спасибо, Александр Григорьевич". Затем, видимо обращаясь к тем самым "другим главам государств", она поздоровалась и с ними: "Уважаемые главы государств...". Сашка остался без "уважаемого" и, по видимому, к главам государств не относился.

Дипломатически - превосходный прием. В следующий раз нужно Лукашенко, помимо чакр, искать правильные ударения в фамилиях участников. А то совсем неприлично получается - некий Юрий, который копирует Александра Григорьевича, пытаясь фотографироваться с участниками саммитов около туалетов, тоже с ударениями не дружит. При любой конспирации его выдаст слово "истеблишмент".

2) Новость о том, что "карты готовы, но не до конца", вызвали недовольство российских партнеров.

Ваш покорный слуга не зря десяток раз щелкал и по кейсу "Комсомолки", зная, что это одна из любимых газет Путина. "Московские друзья" все заметили и очень благодарны, что все предательства Лукашенко так отчетливо расписываются - продолжим эту традицию и в дальнейшем.

Путин, который вчера троллил Лукашенко "нелегитимными санкциями" оказался недоволен тем, что клятвенно обещанные на ноябрь карты опять оказались под вопросом и опять во вине Сашки.

После встречи с Нуланд, как мы и прогнозировали, Дворец немного шатало. После этого Кремль стал аккуратнее смотреть на подпись Лукашенко. Может слухи, может не совсем, но я слышал, что всплыла версия возможности подписать все документы, обходя Лукашенко, чтобы потом его за все предательства слить, тем самым создав легитимный облик договоренностей и для западных партнеров.

3) И еще немного интересной информации "для размышления".

Нежинский горно-обогатительный комбинат, стройку которого вела компания Михаила Гуцериева, должен быть законсервирован.

Как говорит источник, по этому кейсу "заезжал человек" из Китая, который намекнул, что при попытке найти средства "слева", китайские экономические партнеры начнут договариваться с "новыми подрядчиками", которые временно по политическим мотивам находятся в Польше.

Такая жесткая позиция вполне объяснима "двойными секторальными санкциями" США и очень нейтральным выступлением Китая по кейсу Беларуси. Китай практичен, прагматичен и циничен, поэтому ради сохранения финансовой стабильности может договариваться в обход Лукашенко с будущими руководителями Беларуси, коих он и поможет усадить за президентское кресло.

Самая темная ночь перед рассветом. Истерия с репрессиями доказывает, что вурдалаков ждет "солнечный свет", потому они и бесятся.

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