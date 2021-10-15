Американцы показали макет гусеничного робота, который несет полсотни дронов-камикадзе 3 15.10.2021, 21:37

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Фотофакт.

Компания General Dynamics Land Systems представила макет наземного робота TRX, который выступит носителем беспилотников-камикадзе. Помимо них, он получил квадрокоптер, пишет Naked science.

General Dynamics Land Systems продемонстрировала макет гусеничного транспортного средства, созданного как пусковая платформа для дронов-камикадзе. Новинку показали на выставке Association of the United States Army (AUSA), которая открылась 11 октября и уже завершилась.

Робот несет два блока по 13 пусковых труб для БПЛА Switchblade 600, а также два других, каждый из которых имеет 12 пусковых труб, способных запускать Switchblade 300. TRX также получил привязанный к нему беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер: его можно убрать внутрь робота.

Switchblade 300 — барражирующий боеприпас, разработанный в 2010-х. Его масса составляет 2,5 килограмма, а дальность действия достигает десяти километров. Крейсерская скорость дрона — 101 километр в час.

Switchblade 600 стал развитием концепции. Его максимальная дальность действия — не менее 40 километров. Крейсерская скорость Switchblade 600 немногим больше, чем у его предшественника, и равна примерно 113 километрам в час. Максимальная продолжительность полета БПЛА достигает 40 минут. Боевая часть позволяет уверенно поражать легкобронированную технику и пехоту неприятеля. Управляют БПЛА при помощи пульта-планшета.

Большой набор беспилотников дает TRX широкие возможности на поле боя. Благодаря роботу можно проводить разведку (барражирующий боеприпас, по сути, представляет собой разведывательный БПЛА, способный при необходимости поражать цели), наблюдать за врагом и уничтожать технику и живую силу неприятеля.

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