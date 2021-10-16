«Те, кому сейчас 20-40 лет, не ждите пенсий» 5 16.10.2021, 8:23

9,988

Пенсионная система Беларуси близка к коллапсу.

В Беларуси больше четверти населения – пенсионеры. И хотя их количество в последние пять лет неуклонно сокращается вместе с общим ухудшением демографии, за счет чего государство может понемногу повышать пенсии, ФСЗН без помощи бюджета не справляется с выплатами, пишет «Салідарнасць».

Только в 2021 году, по данным проекта «Кошт урада», на выплату пенсий необходимо направить 14,8 миллиарда рублей – или по 3455 с каждого работающего жителя страны. Проблемы вынужденно признали даже власти, анонсировав реформы в пенсионной системе – дополнительные пенсии через страховые компании.

С одной стороны, подобные меры вполне в русле рыночной экономики, и необходимость в них назрела уже давно. К тому же, напоминает экономист Сергей Чалый, наиболее успешными становятся именно те реформы, в осуществление которых вовлечены сами граждане: «Когда ты не только становишься бенефициаром – например, повышается зарплата, но и сам для этого что-то делаешь».

Но применима ли эта тактика в условиях, когда доверие граждан к государству и так неуклонно снижается, а власть хочет, чтобы люди отдавали свои деньги государству сегодня, не понимая, когда и от кого что-то получат в далеком завтра? Будет ли работать накопительная пенсионная система в стране с нестабильной экономикой и уже двухзначной инфляцией, если солидарная (она же распределительная, за счет взносов ныне работающих) уже не справляется?

Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский отмечает, что белорусы нечасто загодя озадачиваются вопросом собственной будущей пенсии.

– У нас в стране горизонт планирования обычно был не очень большим, а сейчас и на уровне государства, и на уровне частных лиц еще уменьшился до совсем маленьких величин, – сказал эксперт в эфире («Еврорадио» https://www.youtube.com/watch?v=aZSSvvgTGqM). – Согласно опросам, люди в основном недовольны пенсией (действительно, объективно вряд ли можно жить на белорусскую пенсию так, как живут европейские пенсионеры), но при этом делать ничего не могут либо не хотят – а скорее всего, и то, и другое вместе.

Например, по данным исследования, которое BEROC совместно с ИПМ проводил в 2019 году, больше 70% белорусов рассчитывали на пенсию от государства, и лишь около 20% говорили о том, что у них есть дополнительные доходы от недвижимости или сбережения.

Основной причиной такой недальновидности люди называют низкие заработки. Но академический директор BEROC Катерина Борнукова уверена, что дело не только в этом:

– У нас десятилетиями выбивалась из людей привычка к долгосрочным сбережениям, за последние сто лет они несколько раз «сгорали», и люди просто разочаровались в таких способах накопления.

Беларуси, по мнению Льва Львовского, нужен некий совмещенный вариант между накопительной и солидарной системой, поскольку люди, которым до пенсии осталось всего несколько лет, вряд ли смогут «отложить в кубышку» существенные суммы. Но выбора – реформировать или отложить – по большому счету, нет:

– Та система, которая есть в Беларуси, была заложена еще в Советском Союзе, и она фактически работает по схеме финансовой пирамиды. То есть, когда вы можете привести в систему больше людей, чем из нее выходит, когда сильно растет население.

Сейчас демография уже не та, не только у нас, но во всех развитых странах население стареет, а значит, на каждого пожилого человека в следующем периоде будет приходиться меньше молодых, и у них нужно будет забирать большую часть зарплаты.

Мы уже теперь треть зарплаты отдаем на пенсии – значит, нужно будет либо еще отодвигать пенсионный возраст, либо еще больше отдавать в пенсионную систему.

Но так мы ни к чему хорошему не придем. Поэтому выбор только в том, когда начинать эту реформу: сейчас или когда у нас будет правительство, которому люди будут в большей степени доверять, а также в соотношении: хотим ли мы иметь более накопительную, менее солидарную систему, или наоборот.

Катерина Борнукова говорит еще об одном важном нюансе: в накопительной системе какая-то часть должна быть обязательной, а какая-то – добровольной.

– Недавняя инициатива Минтруда подразумевает добровольное накопление на пенсию. Но есть ряд причин сомневаться в том, что большинство белорусов добровольно будут откладывать на пенсию. Начиная от того, что думать на 20-30 лет вперед – это в принципе не в человеческой натуре, и заканчивая культурными особенностями белорусов, и тем, что у людей банально нет лишних денег, – отмечает эксперт.

В идеале, по мнению экономистов, нужно увеличить доверие людей – в частности, прописать открытые и понятные правила и сделать так, чтобы государство не могло «дотянуться» до отложенных гражданами денег. Иначе повторится история с неудавшейся пенсионной реформой в России, где правительство «заморозило» накопительную часть.

В то время как в США, говорит Лев Львовский, люди ощущают, что их накопления – это действительно их деньги, и могут ими распоряжаться, например, досрочно снять часть накоплений на дорогостоящую операцию.

В Беларуси же часто с высоких трибун транслируется риторика о том, что все блага пенсионерам обеспечивает – даже не государство, но лично правитель, который при каждом удобном случае напоминает, что «мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности». А с учетом того, что активно власти «выдавливают» из страны немало прибыльных бизнесов и успешных людей, количество занятых в экономике и уплачивающих налоги и взносы уменьшается – и это, говорят эксперты, чревато снижением пенсий.

– Поэтому нам неизбежно придется повышать пенсионный возраст, в первую очередь для женщин, – констатирует Катерина Борнукова. – Есть такой не очень гуманный термин «возраст дожития», т.е. после достижения пенсии. Так вот у женщин он превышает 25 лет, в то время как у мужчин всего 15. И мне кажется, естественно было бы дать возможность многим женщинам продолжать работать дальше, а не до 58 лет, как предусматривает текущая пенсионная реформа.

Для успешности пенсионной реформы, резюмируют эксперты, она должна быть комплексной, учитывая и демографию, и миграционную составляющую, и экономику. Минимальная солидарная пенсия также должна сохраниться, но основной частью пенсионных выплат должны стать накопления.

К тому же, нововведения должны коснуться тех, кто только стартует по карьерной лестнице, а не ударить рикошетом по теперешним пенсионерам или тем, кто ими станет через 5-10 лет. И самое главное – установленные правила нельзя «переигрывать» каждые несколько лет, чтобы люди действительно могли строить планы на долгое время вперед.

– Те, кому сейчас 20-30-40 лет – не ждите, когда появится «волшебное» государство и позаботится о вашем пенсионном доходе. Думайте о своем здоровье, о своей семье и пенсионных сбережениях прямо сейчас, и тогда вы не будете зависеть от того, какие решения принимают или не принимают государственные деятели, – советует Катерина Борнукова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».