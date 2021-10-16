В Израиле ученые обнаружили древние ходы и монеты Иуды 16.10.2021, 10:17

Клад нашли в небольшой расщелине в скале.

Во время раскопок в Модиин-Маккабим-Реут, городе расположенном в Израиле, археологической миссией Управления древностей был обнаружен невероятный клад. В нем находилось огромное количество монет из серебра, пролежавших в почве свыше двух тысяч лет. Также присутствовали и бронзовые монеты, которые были изготовлены во времена правления Хасмонеев.

Об этом сообщает Israel Antiquities Authority (перевод — planetanovosti.com).

Управление древностей Израиля подчеркнуло, что на самом деле этот уникальный клад нашли еще пару лет назад, но рассказали о нем общественности только сейчас. Все остальное время реставраторы занимались тщательных очищением монет и сохранением их состояния.

Специалисты говорят, что этот клад редкий по нескольким разным причинам. В первую очередь это возраст находки, который превышает две тысячи лет. Также уникальным можно назвать непосредственно набор монет. В кладе присутствуют серебряные шекели, полушекели, которые были изготовлены в городе Тир. На них изображены царь Антиох VII и его брат Деметрий II.

Клад нашли в небольшой расщелине в скале, которая находится недалеко от старой фермы. Раскопки показали, что она очень крупная. Авраам Тендлер отметил, что даже тайник, который просто принадлежит к периоду Хасмонеев – это уже редкость.

Археологи обнаружили и монеты с бронзы, на которых были написаны некоторые имена – Матиас, Иоанн, Ионафан и Иуда. Это имена первосвященников, которые выступали руководителями еврейской общины. Еще одной находкой стали скрытые пещеры и тайные ходы, расположенные прямо в скале. Они не только были связаны между собой, но и дополнительно имели ямы для продуктов и резервуары для воды.

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