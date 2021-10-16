Дети шпиона: на сына и дочь главы ГРУ РФ записано имущество на сотни миллионов 5 16.10.2021, 12:25

5,528

Журналисты нашли засекреченную информацию.

Сын и дочь начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) российского генштаба Игоря Костюкова владеют дорогой загородной недвижимостью, выяснил The Insider.

Из публичного доступа сведения о праве на земельные участки и дома удалены. Приобрести их на собственные доходы дети высокопоставленного офицера позволить себе не могли.

Глава российской военной разведки Игорь Костюков находится под западными санкциями из-за вмешательства в выборы в США, отравления Скрипалей в британском Солсбери и кибератак на Бундестаг. Но в России главный разведчик чувствует себя более чем комфортно. На пост руководителя ГУ Генштаба он был назначен в конце 2018 года, а уже в следующем году его взрослые дети стали обладателями дорогостоящей недвижимости.

По сведениям The Insider, полученным от источника в налоговой службе, дочь главы ГРУ Алена Соломонова (она сменила фамилию после вступления в брак) в ноябре 2019 года приобрела земельный участок в коттеджном поселке «Липка» на Новорижском шоссе. Однако в выписке из Росреестра имя собственника скрыто: вместо него значится «Российская Федерация».

Соседний участок в том же ноябре 2019-го приобрел брат Алены. Имя сына главы ГРУ можно найти в архивной выписке из ЕГРН о переходе прав на объект. Согласно ей, участок Олега Костюкова в прошлом году был также переоформлен на «Российскую Федерацию».

При этом Костюков-младший, по данным The Insider, остался собственником расположенного на участке садового домика. Хотя и в этом случае он залегендирован под «Российскую Федерацию».

Соседние участки также в Росреестре записаны на «Российскую Федерацию». Судя по снимкам со спутника, сразу после покупки земли Костюковы вырубили деревья и приступили к строительству дома на 60-ти сотках внешне объединенных участков.

Согласно актуальным предложениям на ЦИАН, стоимость загородной недвижимости семьи Костюкова составляет около 170 млн рублей. И это еще не все: по информации The Insider, помимо земли в Липках, брат и сестра совместно владеют также участком в 12 соток в коттеджном поселке «Белые Росы-1». Их настоящие имена скрыты из Росреестра и в этом случае.

Вместе с квартирой Олега на 2-ой Черногрязской улице, его автомобилем Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC и автомобилем Алены Mercedes-Benz C 200 мы оцениваем имущество детей главы ГРУ как минимум в 200 млн рублей.

Собственных доходов для дорогих приобретений у них быть не могло. 35-летний Олег Костюков трудоустроен в МИД. Его годовой доход перед приобретением земли в «Липке» составил всего полтора миллиона рублей. 37-летняя Алена Соломонова работает начальником отдела в группе компаний «Регионы» депутата Госдумы от «Единой России» Зелимхана Муцоева и его брата — гражданина Великобритании Амирхана Мори. Ее годовой доход — 2,2 млн рублей.

Пробовала Алена заняться и бизнесом, но он не пошел. Ликвидированы и обанкрочены и фирмы ее супруга, который теперь работает наемным менеджером, имеет непогашенные долги перед судебными приставами и зарабатывает не очень много. Во всяком случае официально.

Несмотря на неясные источники благосостояния, дочь главы разведки не отказывает себе в роскоши. У нее однажды украли кольцо с бриллиантами за 2 млн рублей. Судя по объявлениям на Avito, Алена продавала свои часы Chanel, сумку Valentino и прочие дорогие вещи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».