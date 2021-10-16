Проваленная вакцинация и еще две причины катастрофы с коронавирусом в Беларуси 16.10.2021, 16:40

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Врачи рассказали о ситуации в стране на примере Гомельской области.

Медики Гомельщины неофициально говорят о критической ситуации в больницах, все чаще в соцсетях люди пишут об умерших от коронавируса родных и близких.

По данным «Флагштока», на стационарное лечение сейчас из-за огромной нагрузки принимают только тех, кто нуждается в кислороде.

А еще недавно в Минздраве спокойно рассуждали о прогнозируемом подъеме заболеваемости осенью и убеждали, что все под контролем. Но сейчас очевидно, что далеко не все. А то, что было под контролем, власти не сумели грамотно использовать для минимизации последствий четвертой волны COVID-19.

Речь в первую очередь о запоздавшей вакцинации. В начале сентября Флагшток рассказывал, что достижение коллективного иммунитета жителей Гомельщины под угрозой срыва. К сожалению, так и произошло. Даже сейчас, когда четвертая волна уже в разгаре и в больницах не хватает мест, еще очень далеко до достижения коллективного иммунитета.

Например, в Светлогорском районе по данным на 16 октября от коронавируса привилось лишь чуть больше 20% населения. Это катастрофически мало. Заместитель главного санитарного врача района, которую цитирует газета райисполкома, напомнила, что цель вакцинации — формирование коллективного иммунитета. Для этого необходимо привить не менее 60% населения. Однако и эта цифра — лишь жизненно необходимый минимум, который позволит только замедлить темпы заболеваемости.

«Только имея 90-95%, мы сможем говорить, что победили эту инфекцию», — подтвердила медик.

В Гомельском районе первый компонент вакцины получили около 32% населения, пишет газета райисполкома. Сколько человек прошли полный курс, не уточняется.

Те, кто следит за эпидситуацией в мире, в курсе, что в странах ЕС положение совершенно иное. Например, в соседней 40-миллионной Польше среднее ежесуточное число заражений за прошедшую неделю — около 2 тыс. человек. Столько же, сколько и в 10-миллионной Беларуси — причем, по официальной статистике, которой мало кто верит.

А другая соседка, Россия, в это время переживает катастрофическую ситуацию. Подъем заболеваемости там начался еще летом из-за штамма «Дельта». Несмотря на это, действующие белорусские власти не только не ограничивали пассажирское сообщение с Россией, но наоборот добивались увеличения рейсов и маршрутов.

И, конечно, запоздалый масочный режим. Если он реально будет соблюдаться хотя бы сейчас, наверняка спасет еще много жизней. А если бы был введен своевременно — в реальной статистике заболевших и умерших было бы гораздо меньше.

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