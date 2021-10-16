В Екатеринбурге 16 человек умерли от отравления метиловым спиртом 16.10.2021, 19:05

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Похожая трагедия произошла на прошлой неделе в Оренбургской области.

В российским Екатеринбурге 16 человек, по предварительным данным, умерли за неделю после употребления суррогатного алкоголя, сообщил региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев, передает ВВС.

"Все это жители микрорайона Чкаловский. Они умерли от употребления метилового спирта", - цитирует "Интерфакс" Чукреева.

По его словам, умершие, по предварительным данным, покупали алкоголь на розлив на одном из рынков, рядом с которым проживали.

"Сотрудники полиции провели все необходимые мероприятия, выявили там две точки, которые торговали спиртом, лица задержаны. Сотрудники Следственного комитета, насколько мне известно, уже возбудили уголовное дело по данному факту", - добавил он.

На прошлой неделе похожая трагедия произошла в другом российском регионе - Оренбургской области.

Там от отравления суррогатным алкоголем умерли 34 человека. Всего в Оренбуржье отравилось 67 человек. В их крови был обнаружен смертельно опасный метиловый спирт.

Нелегально произведенные спиртные напитки стоят дешевле легальных, но могут содержать смертельно опасные примеси, особенный метиловый спирт.

Самая серьезная трагедия произошла в Иркутске в декабре 2016 года, когда 76 человек погибли, выпив парфюмерно-косметическое средство для ванн "Боярышник".

По технологии оно должно быть сделано из этилового спирта, но в его основе оказался метиловый.

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