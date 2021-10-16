Что происходит на рынке квартир в Минске? 1 16.10.2021, 19:11

3,960

Данные по реальным сделкам.

После августовского ажиотажа на рынке квартир столицы в сентябре число сделок ожидаемо сократилось на 21%. А что произошло с ценами — рассказывает realt.by.

Впрочем, текущий уровень спроса стал одним из самых высоких для начала осени за прошедшие 10 лет. Большим количество проданных квартир в сентябре было лишь в 2019 и 2017 годах.

За девять месяцев 2021 года было продано на 20% больше, чем за аналогичный период 2020-го, и даже на 6% больше, чем за те же месяцы докризисного 2019 года.

Число объявлений о продаже квартир по сравнению с августом увеличилось на 11%.

В целом сокращение числа сделок произошло равномерно по всем типам квартир. Потому существенных изменений в структуре спроса не произошло: около половины всех проданных квартир были 1-комнатными, треть — «двушками». На долю 3-комнатных квартир в сентябре приходилось 17%.

С квартирами в готовых новостройках заключили 14% всех сделок, что является средним показателем для месяца.

Среди районов города активность покупателей уменьшилась повсеместно, наиболее существенно — в Октябрьском, Партизанском и Центральном районах. В Советском и Центральном, напротив, сокращение спроса было наименее ощутимым.

В общей структуре спроса в сентябре подросла доля квартир в типовых панельных, старых панельных и современных каркасных домах, в то время как в старых кирпичных и современных «панельках» квартиры покупали реже обычного.

Цены

После снижения в августе, в сентябре средняя цена квадратного метра по данным реальных сделок, напротив, показала рост на 1.3% и составила 1306 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1356 $/м2 (+1.9% за месяц) — $ 47 152;

2-комнатные квартиры: 1288 $/м2 (+1.6%) — $ 58 500;

3-комнатные квартиры: 1172 $/м2 (-1.8%) — $ 69 000;

4-комнатные квартиры: 1119 $/м2 (+3.5%) — $ 77 300.

Цена предложения за тот же период снизилась на 0.3% - до 1216 $/м2. Произошло это, однако, за счет бюджетного жилья и жилья в среднем ценовом сегменте. Дорогие квартиры за месяц в среднем наоборот стали дороже.

Данная цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в марте составляла 1340 $ (+0.8% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей:

1-комнатные квартиры — 1437 $/м2 (+1.6% за месяц),

2-комнатные квартиры — 1344 $/м2 (+1.1%),

3-комнатные квартиры — 1287 $/м2 (+1.7%),

4-комнатные квартиры — 1246 $/м2 (+0.6%).

Следующий уровень цен установился по итогам сентября в микрорайонах столицы:

В большинстве ключевых городов региона средние цены квадратного метра в долларовом эквиваленте за месяц показали рост в районе 1−3%. Исключением стали Санкт-Петербург, где по сравнению с августом квартиры стали дешевле на 2%, и Киев, где существенных изменений в уровне цен не произошло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».