Лукашенко просчитался: бумеранг вернулся к нему 7 17.10.2021, 8:35

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Миграционный шантаж стал бомбой замедленного действия для диктатора.

Газета «Слободен печат» из Скопье опубликовала материал о миграционном кризисе на границах Беларуси и ЕС.

Опираясь на оценки западных и белорусских экспертов (в статье, в частности, цитируется Егор Лебедок), «Слободен печат» полагает, что Лукашенко просчитался в своей попытке обхитрить ЕС, а жесткая (и даже жестокая) реакция Латвии, Литвы и прежде всего Польши стала для него полной неожиданностью. В своей игре с мигрантами Лукашенко запустил бумеранг, который вернется к нему: отправившиеся в путь мигранты рискуют осесть именно в Беларуси, ибо страны ЕС их не примут, а официальный Минск не сможет отправить тысячи (а может быть и десятки тысяч) людей на родину. На границе может случиться ужасная гуманитарная катастрофа, а в самой Беларуси усилится недовольство режимом, который фактически открыл страну для нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока.

Белорусско-немецкий историк Александр Фридман объяснил, чем интересна публикация македонской газеты?

«Слободен печат» - крупнейшее ежедневное издание Северной Македонии. Оно принадлежит компании Adria Media Group из Белграда, которая в свою очередь находится в собственности немецкого издательства Gruner + Jahr.

В 2015 Северная Македония оказалась в эпицентре миграционного кризиса. Через бывшую югославскую республику пролегал балканский путь, по которому сирийские и афганские беженцы добирались в ЕС. О миграционном кризисе в Македонии знают не понаслышке: Скопье активно сотрудничал с Веной и Берлином, содействовав прекращению использования балканского пути и получив в итоге влиятельного покровителя в лице Ангелы Меркель. В 2020 году Северная Македония вступила в НАТО и является одним из основных кандидатов на вступление в ЕС.

Демократическая Македония воспользовалась Европейским кризисом беженцев, который свалился на ее голову, для упрочения своих позиций в Европе. А авторитарная Беларусь, которая спровоцировала миграционный кризис?

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