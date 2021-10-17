Поклонскую подставили 2 Телеграм-канал «Серпом По»

17.10.2021, 14:53

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У Кабо-Верде уже есть опыт.

Руководитель Путин выписал «няш-мяш» Поклонскую из Госдумы и назначил ее послом России в Кабо-Верде, далеких островах в Атлантике.

Между тем, Украина требует от Кабо-Верде выдачи Поклонской, обвиняя ее в госизмене.

И ведь могут выдать, если Поклонская прибудет на острова.

У Кабо-Верде уже есть опыт – только что они экстрадировали в Соединенные Штаты спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба. Дипломатический статус не спас.

Конечно, Украина – не Соединенные Штаты. К ее требованию в Кабо-Верде могут отнестись иначе.

И все же, риск для Поклонской есть. И ставка в этом деле высока. Представьте себе арест Поклонской, ее прибытие в Киев, открытый суд, приговор. Если события пойдут по такому сценарию, то это будет большой моральной победой Украины. И уроком для всех предателей, изменивших присяге.

Поэтому, на месте Путина и Лаврова лучше бы пересмотреть решение и оставить Поклонскую в России. От греха подальше. Пусть уже здесь с иконой Николая II ходит.

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