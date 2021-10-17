Медики назвали популярные витамины, которые лучше заменить натуральными продуктами 17.10.2021, 15:23

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Исследование провели в университете штата Огайо.

Прием больших доз витаминов B6 и B12 повышает риск возникновения рака легких, пишет Express со ссылкой на исследование ученых университета штата Огайо.

Во время исследования специалисты опросили более 77 тысяч человек, задав им вопрос о том, как часто они принимают эти витамины группы В. Также учитывалась дозировка принимаемых веществ и обычный рацион питания на протяжении предыдущих десяти лет.

Через шесть лет исследователи проверили состояние здоровья участников исследования, чтобы выявить у них признаки рака легких. После проверки многих показателей, влияющих на риск возникновения рака, ученые сообщили о 30-процентном повышении риска развития рака легких, связанном с приемом витамина В12 (принимаемого в качестве отдельной добавки), и о 40-процентном повышении риска у тех, кто принимал витамин В6.

Особенно опасным для мужчин оказался прием этих веществ отдельно от витаминного комплекса в больших дозах.

"У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98 процентов выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В. <…> У мужчин, которые на начальном этапе исследования курили и потребляли большое количество витаминов группы В, вероятность заболеть раком легких была в три-четыре раза больше", — отметил ведущий автор исследования Теодор Браски.

Он отметил, что витамин B6 обычно продается в таблетках по 100 миллиграммов, а B12 — в таблетках 500-3000 микрограммов, тогда как рекомендуемая суточная норма первого витамина составляет два миллиграмма, а второго — 2,4 микрограмма. При этом поливитаминные комплексы обычно содержат именно рекомендованную дозу этих витаминов, подчеркнул Браски.

В материале также приводится рекомендация Всемирного фонда исследований рака удовлетворять потребности в питательных веществах только с помощью рациона питания. Как уточняется, к продуктам, богатым витаминами В6 и В12, относятся рыба, красное мясо и домашняя птица.

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