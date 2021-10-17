До конца года по всей стране повысят цены на талоны в городском транспорте 3 17.10.2021, 16:53

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Ожидаемый рост — 6,8%.

В Бресте с 18 октября повысят стоимость проезда в городских маршрутках. Стоимость одной поездки подорожает на 10 копеек — до 1,3 рубля. Об этом сообщается на сайте «Брестгортранса», пишет zerkalo.io.

По планам чиновников, в четвертом квартале в Беларуси должен подорожать проезд в городском общественном транспорте. Ожидаемый рост — 6,8%, или 5 копеек за одну поездку (речь про подорожание одного талона). В октябре-декабре хотят также поднять тарифы на пассажирские перевозки пригородным автомобильным транспортом — на 11,1%, или на 1 копейку за один километр.

Тем временем годовая инфляция в Беларуси в сентябре составила 10,2%.

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