Белорусское объединение рабочих рассказало новые факты о руководстве МАЗа 17.10.2021, 17:12

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Правду не скроешь.

Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» опубликовал новую информацию о руководстве Минского автомобильного завода, которую ему сообщили подписчики. Напомним, ранее было выпущено совместное с киберпартизанами расследования о деятельности главы предприятия:

— Касательно гендиректора МАЗа Валерия Иванковича есть дополнения. Его жена работает не в ОАО ИГК «СИЛОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ», а в ЗАО «НГК СИЛОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ» г.Минск (УНП 190659308).

В компании она просто числится. Ее взяли туда в 2018г после увольнения из банка. ЗАО «НГК СИЛОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ» тесно связана работой с Иванковичем. Руководят данной компанией бывшие подчиненные и друзья Иванковича - Шабусов Вячеслав Валерьевич и Жук Павел Евгеньевич (может, и не числятся в списках НГК), а также Дубков Яков.

Все они работали под руководством Иванковича на МАЗе в его бытность зама директора. Жук был начальником УВЭС по импорту, Шабусов его замом, Дубков в подчинении. После ухода Боровского, который их покрывал они в 2014 г. «сбежали» с МАЗа. В бытность Иванковича директором Амкодора, он забрал к себе работать Якова Дубкова. В настоящее время на МАЗе работает директор по закупкам Захаров Евгений Валерьевич. Так вот, в начале 2000 Шабусов по поручению Иванковича открыл в Китае представительство МАЗа по закупкам и проработкам поставщиков комплектующих.

Директором этого представительства Иванкович проллобировал Дубкова Якова. Затем после Дубкова пролонгировал Захарова Евгения Валерьевича. Через представительство вышеуказанные люди, Иванкович, Жук, Шабусов, Дубков и в меньшей мере Захаров курировали поставки китайских комплектующих на нужные фирмы в РБ, которые в свою очередь поставляли их на МАЗ.

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