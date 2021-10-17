В Беларуси заметный недобор зерна и проблемы с картошкой 2 17.10.2021, 17:40

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Режим довел до ручки и сельское хозяйство.

В сельском хозяйстве продолжает снижаться производство, что негативно сказывается на росте экономике. В январе-сентябре падение ускорилось до 6,6% к аналогичному периоду прошлого года, пишет zerkalo.io. Среди проблемных вопросов — неурожай зерна и картофеля, а также сокращение поголовья свиней. При этом в этом сезоне заметно меньше успели собрать овощей, чем в прошлом. Напомним, ранее в Евразийском банке развития отмечали, что снижение производства в сельском хозяйстве из-за недобора зерна негативно сказывается на росте ВВП. Ранее эксперты банка прогнозировали, что из-за проблем с зерном годовая инфляция будет держаться в пределах двузначной цифры. Ожидания аналитиков оправдались: в сентябре годовая инфляция составила 10,2%.

По данным Белстата, в январе-сентябре производство в сельском хозяйстве упало на 6,6% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнению: в январе-августе это снижение было на уровне 4,6%. В январе-сентябре 2020 года производство увеличилось на 4,9%.

В январе-сентябре произвели скота и птицы в живом весе на 1 миллион 348,9 тысячи тонн (годом ранее — на 50,9 тысячи тонн больше). При этом по молоку в нынешнем году прирост — на 43,5 тысяч тонн по сравнению с прошлым.

В сельхозорганизациях за последний год сократилось количество свиней — с 2,6 до 2,4 миллиона.

Овощей собрали 57,2 тысячи тонн при средней урожайности 189 центнеров с одного гектара. За аналогичный период — 69,9 тысячи тонн при средней урожайности 197 центнеров с одного гектара. Но в прошлом году к этому времени убрали овощи с 59,4% площадей, а в этом — с 51,2%.

Какая ситуация с зерном и картошкой

По данным Минсельхозпрода, на 17 октября собрали 588,3 тысяч тонн картофеля. Это на 78,1 тысячу тонн меньше, чем годом ранее. В этом году заметно ниже урожайность — 263,8 центнера с гектара против 284,6 центнера.

В одной из доставок продуктов, цены на белорусский картофель — от 1,55 до 2,29 рубля (на азербайджанский — 2,39 рубля), а во второй — от 1,14 до 1,69 рубля.

Что касается зерна, то в целом в стране намолотили 7 миллионов 37,1 тысячи тонн зерна. Год назад на к 17 октября собрали 8 миллионов 285,7 тысячи тонн. Снижение наблюдается во всех регионах, но заметнее всего падение в Гродненской области. Если в 2020-м к этому числу намолотили 1 миллион 596,9 тысячи тонн зерна, то в этом — на 308,5 тысячи тонн меньше.

Напомним, у Госконтроля ранее было немало вопросов по уборке зерна. Среди них — низкая готовность зерноуборочных комбайнов, отсутствие механизаторов для работы на этой технике, неиспользование комбайнов, их разукомплектование, несвоевременное списание из-за непогашенного лизинга, потери зерна при уборке урожая.

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