Диетологи рассказали о правильных перекусах перед сном 3 17.10.2021, 19:01

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Как правильно закончить свой день.

Диетологи развенчали миф о вреде поздних перекусов и рассказали, какие продукты можно употреблять перед сном желающим похудеть, а также страдающим от диабета, пишут украинские СМИ.

Так, правильный поздний ужин отличается высоким содержанием белка, наличием полезных жиров и ограниченным количеством углеводов. Такая пища стабилизирует уровень глюкозы ночью и поддержит ее более низкий уровень утром.

Специалисты предложили употреблять на ночь морковь, помидоры черри и огурцы — в этих овощах мало калорий, углеводов и жиров, при этом они богаты витаминами и минералами. Содержащиеся в этих продуктах антиоксиданты и клетчатка улучшат работу кишечника и сердца.

Стоит обратить внимание на орехи — миндаль, арахис и грецкий орех, а также на яйца, сваренные вкрутую.

Пользу здоровью также принесут ломтики яблока с арахисовой пастой и греческий йогурт без сахара.

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