Белорусы нетипично ведут себя на валютном рынке 8 18.10.2021, 9:00

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Наблюдается целый ряд тревожных звоночков.

Второй месяц подряд население продает валюты более чем на 1 млрд долларов. Подобного не было уже давно, отмечают эксперты.

Белорусы в августе продали 1,010 млрд долларов, в сентябре — 1,019 млрд. Превышение продажи наличной валюты над ее покупкой достигло 244 млн долларов. Купили же белорусы значительно меньше. При это продажа населением валюты в безналичной форме тоже возрастает.

«И это — важная тенденция второго полугодия, в результате которой с июля белорусы ежемесячно больше продают валюту, чем покупают ее», - отмечает «Кошт урада».

Наблюдаются и другие «тревожные звоночки»: «Люди активно снимают валютные вклады в банках и с тревогой смотрят на высокую инфляцию, затрагивающую в первую очередь самую чувствительную часть рынка — продукты и медикаменты. При этом все меньше запасаются долларами. Ситуация для последних лет нетипичная».

«Все больше белорусов сейчас уже не «накопители», и даже не «выжидающие», а скорее «выживающие». Следующая опасная градация — это нищие», - подытожили эксперты.

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