Вместо скандала 3 Алексей Мельников

18.10.2021, 11:38

3,724

Алексей Мельников

Пример, показывающий, что «политика памяти», проводимая российским начальством, материальным интересам граждан страны не соответствует.

Или, по меньшей мере, не в полной мере им соответствует.

Правительство Германии будет ежемесячно выплачивать евреям, пережившим блокаду Ленинграда, пенсии в размере 375 евро (около 30 тыс. руб.). Пенсии начнут выплачиваться задним числом – с июля 2021 года. Право на них получают люди, которые провели в блокадном Ленинграде не менее трех месяцев.

Реакция российского начальства от министра Лаврова – осуждение Германии за то, что она будет платить пенсии только евреям-блокадникам, а не всем людям, пережившим блокаду. И сообщение: «Это уже более десяти лет мы пытаемся понять, как же быть со всеми остальными, которые тоже там выживали в нечеловеческих условиях».

У Германии свои соображения, но для вас-то, российские начальники, что здесь главное? Чтобы обязательно Германия заплатила или интересы блокадников? Сколько лет вы еще собираетесь переговариваться, если десяти лет не хватило?

Правильным ответом российских властей после немецкого решения было бы немедленное назначение таких же, что и германские пенсии, всем блокадникам, которые не затронуты решение правительства Германии. На таких же условиях. Без нажима на национальную тему.

Деньги есть. Профицит бюджета страны за девять месяцев – 1.4 трлн. российских рублей.

Нельзя сказать, что власти России ничего в этом отношении не делают. Только что принято правильное решение о единовременной выплате по 50 тыс. российских рублей к 80-летию открытия «Дороги жизни». Выплаты должны охватить 75 тыс. человек.

Правильно теперь принять решение о постоянных выплатах. Одним из источников для них сделать сокращение расходов на помпезные празднования – парады, салюты, прочие затратные мероприятия в связи с далекой войной. Государственные расходы следует перенести из области торжеств в гуманитарную сферу – материального обеспечения людей, переживших войну.

Назначение регулярных дополнительных пенсий блокадникам должно быть только первым шагом, вызванным решением правительства Германии. Следующее решение – регулярные выплаты детям войны и пересмотр расходов бюджета в связи с такими выплатами.

Нужна именно такая «политика памяти». Это идейная, человеческая альтернатива тому, что делают сегодня российские власти. У них на первом месте – воспевание подвигов с прицелом на будущую войну, милитаризация общества, чекизация жизни, а не отношение к войне, как к гуманитарной катастрофе. Последнее и составляет главное и единственное содержание мировой катастрофы 1939-1945 годов. Политика властей должна полностью исходить из такого понимания.

Алексей Мельников, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».