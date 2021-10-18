Светлогорский ЦКК сделал широкий шаг к банкротству 8 18.10.2021, 12:18

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фото: svetlogorsk.by

По итогам 2020 года предприятие уже вошло в тройку самых убыточных акционерных обществ Гомельской области.

Светлогорский райисполком анонсировал проведение общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду проекта по созданию комплекса деревообрабатывающих предприятий на территории Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, пишет «Флагшток».

Новый инвестиционный проект тесно связан с нашумевшим строительством завода беленой целлюлозы, который до сих пор не смог выйти на проектные показатели.

Напомним, что соглашение с китайской компанией CAMCE на строительство в Светлогорске завода сульфатной белёной целлюлозы было достигнуто еще в октябре 2010 года. Стоимость проекта составила 800 миллионов долларов, из которых 85 % приходились на китайский связанный кредит. Первоначально планировалось, что новое предприятие мощностью 400 тысяч тонн сульфатной белёной целлюлозы в год начнёт работу в 2015 году. Однако запуск производства затянулся, в результате чего белорусская сторона разорвала контракт с китайскими подрядчиками.

Вместо ожидаемых прибылей Светлогорский ЦКК получил экологический скандал. Местные жители начали жаловаться на резкий неприятный запах. Жители деревни Якимова Слобода, возле которой построили новый завод по производству беленой целлюлозы, обратились в суд с иском о возмещении морального и материального ущерба.

В результате вредных для здоровья веществ в воздухе экологи так и не нашли, но запуск производства затянулся. Впервые беленую целлюлозу в Светлогорске получили лишь в 2019 году. В 2020 году было выпущено 250 тысяч тонн, что составляет лишь 63% от производственной мощности.

Выход производства на проектную мощность обнажил проблемы со сбытом готовой продукции. В результате отраслевой концерн одобрил идею строительства производства по выпуску крафтовой бумаги из целлюлозы.

Первоначально планировалось, что проект ограничится строительством цеха стоимостью около 130 млн евро. Однако из анонса общественного обсуждения стало известно, что вместо цеха здесь построят комплекс деревообрабатывающих предприятий, а сумма проекта увеличится до 600 млн евро.

Для предприятия, которое еще не оправилось от прошлой модернизации, новый проект может стать непосильной ношей. На начало 2021 года долгосрочные обязательства предприятия составляли более 2 млрд рублей. Необходимость обслуживания долга приводит к огромным убыткам. В результате по итогам 2020 года Светлогорский ЦКК вошел в тройку самых убыточных акционерных обществ Гомельской области. Увеличив долги почти в два раза, предприятие сделает широкий шаг к банкротству.

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