Белорус Шкурин попал в выездной состав киевского «Динамо» на матч с «Барселоной»2
- 18.10.2021, 18:23
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Футбольный матч состоится 20 октября в Барселоне.
Киевское «Динамо» отправилось на матч против «Барселоны» в группе ЛЧ. Отметим, что в состав попал белорусский форвард Илья Шкурин, передает «Трибуна».
В заявке 24 футболиста.
Вратари: Бойко, Бущан;
Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный;
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо;
Форварды: Шкурин, Супряга, Рамирес.
Матч состоится 20 октября в Барселоне.