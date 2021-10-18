Белорус Шкурин попал в выездной состав киевского «Динамо» на матч с «Барселоной» 2 18.10.2021, 18:23

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Илья Шкурин

Футбольный матч состоится 20 октября в Барселоне.

Киевское «Динамо» отправилось на матч против «Барселоны» в группе ЛЧ. Отметим, что в состав попал белорусский форвард Илья Шкурин, передает «Трибуна».

В заявке 24 футболиста.

Вратари: Бойко, Бущан;

Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный;

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо;

Форварды: Шкурин, Супряга, Рамирес.

Матч состоится 20 октября в Барселоне.

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