Правда о COVID-19 в Беларуси: как власти фальсифицируют статистику 19.10.2021, 7:33

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фото: ТАСС

Белорусский медик подробно рассказал о методике махинаций.

Ситуация с COVID-19 в Беларуси — крайне тяжелая. Вчера стало известно о приостановке оказания плановой медпомощи в Беларуси. Это означает, что система здравоохранения просто захлебывается от количества больных коронавирусом.

Однако Минздрав продолжает заниматься фальсификацией статистики. На связь с нашей редакцией вышел врач больницы, которая находится в одном из областных центров Беларуси. Он подробно рассказал, о положении с COVID-19 в стране, а также о том, как власти фальсифицируют статистику по смертности.

Умирает до 10 человек в день

Сейчас четвертая волна — самая тяжелая из всех и по течению заболеваний, и по смертности. На протяжении двух месяцев в нашей больнице ежедневно умирает от 2-4 человек до 8-10. У всех этих пациентов фигурирует диагноз «коронавирусная инфекция», но естественно, что из всех в официальную статистику идет максимум один человек.

У всех умерших есть в диагнозе слово «коронавирусная инфекция», а идет ли этот умерший в официальную статистику — зависит лишь от того, какой код этой болезни по МКБ-10 («Международная классификация болезней 10-го пересмотра» — прим.) выставит медик.

По МКБ-10 коронавирусная инфекция — это B34.2. Если ставят такой код, то умерший попадает в ежедневную сводку министерства о смертности от COVID-19

Такой код выставляют только относительно молодым умершим (до 50 лет) или «скандальным родственникам», чтобы потом не возникло никаких проблем.

Всех остальных банально хоронят от пневмонии (код по МКБ-10 — J16 или J18). И это в том случае, если умерший подлежит вскрытию! Если умерший пожилой (75-80 лет и старше) и его все же отдают без секции (вскрытия), то основной диагноз выставляется «сердечно-сосудистая патология (код по МКБ- 10 — I25), хотя они также лечились с диагнозом «пневмония» и «коронавирусная инфекция».

Ключевой момент: если поднять истории болезни всех умерших из архива (а это около 100 человек в месяц по нашему стационару), то у 95-100% из них будет фигурировать в диагнозе: коронавирусная инфекция. Когда наступит свобода и демократия, можно будет приблизительно точно узнать, сколько на самом деле было умерших от COVID-19 по стране.

«Больницы перегружены, остановку сердца могут обнаружить через 10-15 минут, а то и больше

Еще момент: с перегруженностью больниц, в частности — реанимационного отделения, так вот, оно не может нормально функционировать и помощь тяжелым пациентам, к сожалению, оказывается не в полном объеме.

Из-за нехватки коек в реанимации многие тяжелые пациенты лежат в обычных отделениях и если в реанимации мониторинг, один доктор и медсестра на палату (это 3-4 пациента максимум), то в обычных отделениях, если это не рабочее время, то на отделение в 40-60 пациентов — всего 1 доктор и 2 медсестры.

При ухудшении состояния такого пациента доктор вызывает врача-реаниматолога, а он, к сожалению, разводит руками говоря, что, к сожаления, нет мест.

Таких пациентов приходится лечить, по сути, в неприспособленном отделении. Также в обычных отделениях нет аппаратуры для контроля жизнедеятельности организма.

Если вдруг у пациента происходит остановка сердца, в реанимационного отделении сразу начинают специальные мероприятия, а в обычном, из-за очень колоссальной нагрузки среднего медицинского персонала и невозможности постоянного нахождения рядом с тяжелыми пациентами медсестры, сразу среагировать на остановку сердечной деятельности невозможно! Это хорошо, если остановка в ближайшие 3-4 минуты обнаруживается, а порой, к сожаления, может пройти и 10-15 минут, а то и больше.

Подобное время уже практически фатально для человека. Многим пациентам, нуждающимся в кислородной поддержке, не хватает точек с кислородом.

Вакцина эффективна

Привитых и китайской вакциной и российской пациентов очень мало. Да, болеют и привитые, но не так часто и очень редко тяжело. За последние несколько месяцев в нашей больнице (всю информацию тяжело проверить) умерло буквально пару человек, которые прививались. Однако стоит отметить, что они заболевали тогда, когда еще иммунитет от прививки не успевал сформироваться. Тяжело делать выводы, когда не знаешь, сколько людей действительно привит в стране. Однако субъективно мое мнение — вакцинация эффективна.

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