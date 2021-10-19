Вся система Лукашенко дышит на ладан 10 19.10.2021, 11:03

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фото: getty images

Власть окончательно съехала с катушек.

Режим Лукашенко подал несколько "сигналов тревоги". Несмотря на все бравурные высказывания, власть постепенно занимается самоуничтожением, пишет телеграм-канал CYNIC.

1) Новые лица в КГБ лишь двойственно подчеркивают, что система теряет контроль и переходит в режим осады, обставляя себя силовиками по периметру. Система из силовиков нежизнеспособна, потому что сами силовики выполняют функцию условного фэйс-контроля. Но ни один "ночной клуб" не может функционировать без официантов, барменов, администраторов, менеджеров и талантливого руководителя с новыми идеями. Лукашенко уволил всех и теперь каждую функцию занимают "Держиморды" Гоголя. Неважно, как их переставляют и тасуют - они однокнопочные и однозадачные - их функция в том самом "фэйс-контроле". И только ее они и умеют выполнять.

Новым министром юстиции стал силовик, хотя прежний министр удерживал свою должность уже десятилетие. В стране не до законов, поэтому в любую вертикаль пытаются засунуть любого силовика, на которого возлагают надежду, что он заткнет пороховую бочку своей дубинкой. Но это не отменит сам процесс наращивания давления на многих уровнях: чем больше система втыкает дубинок в отверстия бочки, тем выше шанс, что эта бочка вскоре взорвется.

Система рушится, как карточный домик, поэтому приходится вокруг себя формировать "кастовое общество", которое ни на что не годится, кроме обороны. Все реальные специалисты вышвыриваются из системы, пока их должности занимают только представители силового блока.

Программное или стратегическое мышление нельзя заменить штыками - у нас не Спарта, и не период античности - сон разума рождает чудовищ, но профнепригодность во всех ведомствах всех представителей не может оберечь замок от разрушения.

В этом "царстве Лукашенко" нет конструкторов, которые начнут прорабатывать проект восстановления развалов - из руин стену никто подымать не планирует, обломки зачем-то хотят сначала избить, а потом прикрыть своими телесами, всем рассказав, что так изначально и планировалось.

2) Власть окончательно съехала с катушек и заявила, что будет отбирать гражданство у белорусов, которые покинули Беларусь.

Когда мы говорим, что Лукашенко копирует Гитлера во всем,- это не является гиперболой: Лука монотонно повторяет все шаги нацистского фюрера. "Вождизм" и "поиски врагов" были во всех тоталитарных режимах, но массово отбирал гражданство лишь один - нацистский. Ну и советский - у Солженицына, но даже там не было "потокового" отбора гражданства, а режим предлагает именно полную копию гитлеровской практики.

Режим Лукашенко - это чистая реинкарнация гитлеровской Германии. Во внутренней политике фундаментальных отличий нет вообще - и даже главное достижение - построил дороги - идентично.

3) Вся система дышит на ладан. И Лука объявляет о своих страхах, что попытка революции будет повторена в период референдума. Вот только это не попытка революции была - это была попытка народа добиться осуществления процессов, следующих после выборов - а именно транзита власти.

Лукашенко осуществил государственный переворот и узурпацию власти, он создал бандитское вооруженное формирование, которое насилует, избивает и убивает граждан.

Государственный переворот был осуществлен самим Лукашенко, и мы видим, как режим трансформировался в "военную хунту" по примеру Мьянмы, но даже там сегодня сообщили об освобождении 5000 политических заключенных. И даже на этом примере видно, что персонифицированным воплощением зла должен являться Лукашенко.

Но такие "внутренние передряги" являются маяками нестабильности системы. Если ее минимально шатнуть, все рассыпется. И с каждой новой гениальной инициативой мы все дальше становимся от "статуса-кво" 8 августа 2020, но мы все ближе к освобождению Беларуси. Так, как было, уже не будет никогда. Точка сейва была утрачена, а повернуть время вспять режим не может.

Беларусь будет свободной!

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