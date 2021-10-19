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В Бобруйске горела больница скорой помощи

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  • 19.10.2021, 9:41
  • 3,236
В Бобруйске горела больница скорой помощи
Иллюстрационное фото

Причина ЧП выясняется.

Ночью в кардиологическом отделении больницы скорой помощи в Бобруйске начался пожар. Из здания эвакуировали 38 пациентов, сообщает МЧС.

Сообщение о пожаре в Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи на улице Пролетарской поступило в МЧС 19 октября в 1.50.

Первые спасатели прибыли уже через три минуты. Из окна на четвертом этаже шел дым, коридор был затянут дымом. Как выяснилось позже, пожар начался в палате кардиологического отделения. Из больницы эвакуировали 38 пациентов.

Пожар был оперативно ликвидирован. В результате огнем повреждены кровать, постельные принадлежности и прикроватная тумбочка. Пострадавших нет.

Причина происшествия выясняется. Предполагаемая версия — неосторожное обращение с огнем.

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