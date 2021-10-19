Хунта летит на свалку истории 19.10.2021, 10:56

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В воздухе прямо витает ощущение, что вот-вот может произойти что-то очень важное.

Вчера случился день, который наглядно показал скорость, с которой хунта летит на свалку истории, пишет Telegram-канал «Ник и Майк» События за один день:

- министром юстиции назначен мент без юридического образования;

- Макей может попасть в санкционный список;

- Германия назвала Лукашенко «главой преступной группировки, занимающейся контрабандой людей»;

- Франция еще раз заявила, что не признает главаря хунты президентом;

- Минздрав приостановил оказание плановой медпомощи;

- хунта признала экстремистским формированием сайт dze.chat, который объединяет сотни районных чатов, в которых состоит более 200 тысяч человек;

- в Полоцкой больнице закончились места (и другие новости ковида);

- «Белавиа» могут запретить лизинг (де-факто закрытие компании);

- хунта собирается отбирать гражданство у белорусов, которые за рубежом;

- на госТВ ролик о новых сотрудниках конторы вышел с замазанными лицами (лучшая шутка по поводу у Харитонова), а главарь цитировал Дзержинского;

Ник по рабочим делам вчера был в разных коридорах и спешит заявить, что глазки с каждым часом округлялись даже у видавших виды. Настоящий шок-контент и сжатие временного континуума. В воздухе прямо витает ощущение, что вот-вот может произойти что-то очень важное.

Анализировать тут что-то сложно. Пока даже Мьянма освобождает 5 тысяч заключенных, хунта сваливается в штопор, из которого выбраться невозможно. Хунта повторяет шаги нацисткой Германии, генерирует дебильные указы и постановления, которые не приближают ни к чему.

Ну, что сказать, если министром юстиции стал тупенький мент из департамента охраны (это самое низшее сословие в МВД). Вот реально, Ник не услышал за вчера ни одной лестной характеристики по нему.

Отдельно отметим, что Слижевский, руками которого ликвидировали все НГО и не только, в итоге выставлен на мороз. Хунте невозможно угодить. Дракон все время голодный.

Но сегодня подробнее хотелось бы остановиться не на внутреннем тупике, а на внешнеполитическом фиаско. Мы уже много раз писали про деградацию министерства очень странных дел имени Лакея. Однако приходится констатировать, что открываются все новые и новые глубины.

CYNIC описал ситуацию в общем, а мы подробнее остановимся на Индии. Мы уже писали о том, что Индия наравне с Китаем продемонстрировали свою нейтральность в кейсе Беларуси. И это было первым звоночком.

Второй не заставил себя долго ждать. Тихановская дала интервью информационному каналу WION, в котором назвала синепала «гангстером» и призвала прекратить поддерживать официальный Минск.

Для того, чтобы понять смысл сигнала из Дели, обратим внимание на то, что канал WION принадлежит медиамагнату и депутату Субхашу Чандре, который пять лет назад входил в топ-20 богатейших людей Индии с состоянием более 4,5 млрд долларов. Сейчас он выпал из первой тысячи, а состояние сократилось почти вдвое. Тем не менее, он является независимым депутатом в парламенте и близок к правящей партии премьер-министра Нарендры Моди.

После августа-2020 Индия одна из немногих стран, которая контактировала с хунтой. Однако сейчас ситуация изменилась. Минск оживил сотрудничество с Пакистаном, с которым у Индии традиционно напряженные отношения.

Хунта на примерах демонстрирует, что может быть, если ты загнан в угол и пытаешься добиться легитимности любыми способами. Там, где нужно быть аккуратным и гибким, белорусская колхозная дипломатия то посылает посла во Франции разобраться с Интерполом (миссия с позором провалена), то подставляется под апперкоты, как в случае с Индией.

Вывод прост: на очень высокую пирамиду положили новый кубик. В очередной раз пирамида накренилась. Каждый новый кубик может стать последним. Тик-так.

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