Автобусных контролеров из Минска и Минской области поймали на махинациях со штрафами 19.10.2021, 11:10

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иллюстрационное фото

Выплаты оформляли на посторонних людей, которые не догадывались о происходящем.

Уголовные дела за злоупотребление служебными полномочиями были заведены на трех контролеров, которые работали на территории Минска и Минского района. Должностные лица обвиняются в том, что брали штрафы с безбилетников, не составляя протоколы. Либо оформляли их на посторонних людей, которые не догадывались о происходящем. О завершении расследования сообщает СК.

Фигурантами стали трое работников транспортной организации, речь идет о событиях 2020 и 2021 годов. Смысл этих действий следствие объясняет так: контролеры получали от нарушителей деньги, после чего в некоторых случаях из-за отсутствия документов у безбилетников отпускали их. Формально же в таких случаях необходимо доставить нарушителя в милицию для установления личности. При этом, отмечает СК, постановления об административном взыскании составляли на других безбилетников, которых ловили раньше. Копия постановления, как правило, на руки гражданам не выдавалась.

Также, по информации Следственного комитета, были случаи, когда контролеры получали от пассажиров деньги и не выносили постановления об административном взыскании.

Потерпевшими признаны девять человек.

Обвиняемые — мужчина 57 лет, 46- и 51-летняя женщины. Судимостей не имеют, на работе и дома им дали хорошие характеристики. Контролеры не под стражей, всех отпустили под личное поручительство. Применена ч. 2 ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями).

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.

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