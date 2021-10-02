Кибер-партизаны рассекретили адреса КГБшников из группы «Альфа» 15 2.10.2021, 8:47

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На карту попали 244 объекта.

Белорусские кибер-партизаны опубликовали адреса КГБшников из группы «Альфа».

«Ввиду недавних событий хочется вспомнить пресловутую группу «А» Альфу. Только лукашистские альфовцы штурмуют не дворец Амина, а квартиры белорусов. Мы считаем, что раз они не выполняют своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности граждан, а сами в свою очередь являются основным источником опасности, то стране пора узнать своих «героев». Диктатор ни анонимность, ни защиту в процессе сохранения своей власти карателям не обеспечит.

Силовики из Альфы (244 персонажа) теперь могут играть в «Найди себя» на blackmap.org», — сообщили кибер-партизаны.

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