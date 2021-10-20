Ученые: 84 миллиона лет назад Земля упала на бок 4 20.10.2021, 8:21

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Исследователи нашли подтверждение этому факту.

Ученые из Калифорнийского технологического института провели исследование и нашли подтверждение того, что с нашей планетой регулярно случается самое настоящее полярное блуждание, которое подразумевает под собой сдвиг полюсов.

Об этом сообщает Nature (перевод — planetanovosti.com).

Истинное полярное блуждание представляет собой процесс, при котором происходит географическая смена положения Южного и Северного полюсов. Удалось отыскать доказательства того, что в прошлом на Земле случился сдвиг полюсов.

Земля – это шар, в котором находится огромное количество слоев, окружающих твердое металлическое ядро. Внешнее ядро планеты жидкое, затем находится мантия и кора, которые могут по нему свободно скользить. Если рассматривать длительный временный промежуток, то колебания мантии не будут сказываться на ядре. В то же время перемещения происходят практически в области оси вращения Земли. Это говорит о том, что картину магнитного поля нашей планеты вполне реально предсказать.

Ученые начали проверять, был ли сдвиг полюсов примерно 84 миллиона лет назад – в поздний меловой период. Они занялись изучением палеомагнитных данных известняков, которые были образованы непосредственно в этот период. В результате удалось установить, что тогда случился наклон Земли на 12 градусов. Также специалисты выяснили, что после того, как планета упала на бок и поменяла свой курс, она повернулась назад. Все это привело к тому, что за 5 миллионов лет общий показатель отклонения достиг 25 градусов.

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