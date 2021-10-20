Скандал вокруг Курца: к чему приведет отставка канцлера Австрии 3 Ян-Вернер Мюллер, Project Syndicate

20.10.2021, 12:30

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Себастьян Курц

Последствия падения не ограничатся только самой страной.

Как писал в 1899 году сатирик Карл Краус о своей родной Австрии, «когда нарушается конституция, народ просто зевает». Вот и в этот раз трудно понять, насколько были расстроены австрийцы на прошлой неделе, когда канцлера Себастьяна Курца обвинили в коррупции. Но эти обвинения, подкрепленные утечкой в прессу довольно вульгарной переписки Курца и его коллег, выглядели достаточно серьезно, чтобы вынудить партнера Курца по правящей коалиции, партию «Зеленых», добиться его отставки (впрочем, эта коалиция всегда выглядела очень странно).

Последствия падения Курца, как считают многие, не ограничатся Австрией: его подход раньше приводили в пример как модель для правоцентристских партий во всей Европе, особенно в Германии, где христианские демократы сейчас пребывают в смятении после драматического поражения на сентябрьских выборах. Но суть «курцизма» всегда сводилась к стилю и тактике, а не к новым политическим идеям, не говоря уже об устойчивом альянсе общественных сил. Хуже того, модель Курца создает прямую опасность для демократии.

Курцу всего 35 лет, но он уже особо отличился: стал экс-канцлером во второй раз. Он всегда был самым молодым и самым быстрым: министр иностранных дел в 27 лет, канцлер в 31. Столь же быстро он меняет и политическую позицию: изначально либерал, он стал сторонником жесткой линии в вопросах иммиграции и беженцев, фактически копируя и делая господствующими взгляды крайне правой Партии свободы (АПС). В 2017 году он вошел в коалицию с АПС. Когда в 2000 году в Австрии было сформировано аналогичное правительство, тревожные звоночки зазвенели по всей Европе. Но с тех пор передовиками авторитаризма в странах ЕС стали Венгрия и Польша, поэтому создание коалиции Курца вызвало лишь зевоту.

Выход крайне правых на ведущие роли стали общим трендом в Европе, что отчасти объясняется отсутствием у правоцентристских партий каких-либо идей. Многие годы было принято считать, что в терминальном кризисе находится социал-демократия. Но спросите у любого мужчины (или женщины) на улице, что это такое, и они смогут дать примерный ответ. А вот с правоцентристскими силами такое вряд ли возможно: в частности, христианские демократы уже не требуют усиления европейской интеграции и не предлагают особую модель, соответствующую католической социальной доктрине, с целью сгладить конфликты между капиталом и трудом.

Даже после падения Берлинской стены они опирались на стратегию времен Холодной войны — быть умеренным центром, играющим роль бастиона против коммунизма. Но как выяснила несколько недель назад партия Христианско-демократический союз (ХДС) в Германии, предупреждения о красной угрозе звучат настолько неправдоподобно, что воспринимаются всеми как признак отчаяния и интеллектуального банкротства.

Курц не решил проблему отсутствия отличительных качеств у консерватизма. Но он мастер пиара: смена вывески степенной Австрийской народной партии (АНП), превратившейся в «движение», подразумевала молодость и динамизм. «Движение» предполагает энтузиазм и участие народа. Но реальность совершенно обратная: то, что Курц продавал как «новый стиль», на практике означало необходимость согласия АНП с его тотальным доминированием. Старейшины партии согласились, чтобы Курц единолично принимал решения о кандидатах и устанавливал программные положения так называемого «Списка Себастьяна Курца» (новый бренд их партии). Это была не народная партия, перестроенная для нового времени; это была (и остается) партия одного человека.

Множеству людей, как внутри, так и вне АНП, наверное, нравилось руководство Курца страной после 2017 года. Ведь оно так контрастировало со склоками в больших коалициях социал-демократов с христианскими демократами, характерных для послевоенной австрийской политики. АНП долгое время раздирало соперничество между пожилыми «баронами», контролировавшими отдельные федеральные земли, а команда Курца оказалась дисциплинированной, сосредоточенной и способной великолепно доминировать над партнерами по коалиции, будь они крайне правыми или левыми. Если обвинения антикоррупционных органов подтвердятся, тогда окажется, что команда Курца еще и отлично манипулировала прессой, разжигая огни политического конфликта, когда это было нужно их амбициозному лидеру.

Теоретики права и демократии совершенно верно отмечают, что партии, которые являются авторитарными внутри, скорее всего, будут демонстрировать авторитарные наклонности и в управлении государством. Курц фактически следовал примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда подвергал частным нападкам независимую прессу и судебную систему (и, подобно Сильвио Берлускони, изображал себя невинной жертвой колоссального заговора подлого левого истеблишмента).

Курц не добился таких же успехов, как Орбан, но преждевременно делать вывод о том, что к западу от бывшего «железного занавеса» политический центр всегда сумеет устоять. Курц, пообещавший отойти в сторону (но не уйти из политики), только что был избран лидером парламентской фракции АНП: он получил в ходе тайного голосования 98,7% голосов. Такого результата можно ожидать, когда все, что хоть немного напоминает внутрипартийную демократию, полностью уничтожено (даже бывший президент США Дональд Трамп, превративший Республиканскую партию в культ своей личности, не сумел добиться такого результата).

Маркус Зедер, лидер братской партии ХДС в Баварии — Христианско-социальный союз (ХСС), вероятно, будет доминировать в Германии в правоцентристком лагере в ближайшие годы; во всяком случае, он столь же безжалостен, как Курц, и такой же оппортунист. Нынешней весной уважаемый христианский демократ Вольфганг Шойбле делал все возможное, чтобы не допустить выдвижения Зедера кандидатом ХДС в канцлеры Германии. Он опасался, что Зедер, следуя примеру Курца, выхолостит партию и фактически уничтожит ее.

Христианским демократам и правоцентристским силам в целом нужно задуматься над вопросом, за что именно они выступают, не ограничиваясь претензиями на технократическую компетентность. И они должны решить, где надо провести границу, отделяющую их от крайне правых. Как совершенно ясно показывает пример Курца, альтернативой может стать квазиавторитарная политика, воспринимающая демократические институты, например, судебную систему и свободную прессу, как досадные препятствия на пути харизматичного и популярного лидера.

Ян-Вернер Мюллер, Project Syndicate

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