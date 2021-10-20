Скоро вся Беларусь уйдет в стачку 1 20.10.2021, 13:51

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Фото: ТАСС

Кто из известных белорусов поддержал требования рабочих?

Белорусские политики, общественные деятели, журналисты и спортсмены выразили солидарность и поддержали десять требований Белорусского объединения рабочих.

«Мы призываем правительство страны незамедлительно приступить к их выполнению для разрешения политического и экономического кризиса. Если требования не будут выполнены в кратчайшие сроки, граждане могут воспользоваться правом на забастовку», — заявили подписанты обращения.

Сайт Charter97.org решил посмотреть, кто из известных белорусов поддержал требования рабочих.

Звезды спорта

Трехкратная чемпионка мира по самбо Анастасия Архипова, серебряный призер Олимпийских игр Наталия Лещик, призер Олимпийских игр по плаванию, глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя, чемпион Европы по легкой атлетике, призер Олимпийских игр Андрей Кравченко, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Кристина Тимановская.

Представители СМИ и блогеры

Руководитель платформы «Zurb» и «Маланка-media» Павел Маринич, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, журналист Анджей Писальник, блогер, автор канала «Реальная Беларусь» Андрей Шапоров, блогер, автор канал «Беларусь за перемены» Николай Масловский.

Деятели культуры

Оперная певица Маргарита Левчук, кинорежиссер Юрий Хащеватский, поэт, бывший кандидат в президенты Беларуси Владимир Некляев, певица и актриса Вероника Круглова.

Лидеры оппозиции

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Андрей Санников, член Президиума Координационного совета, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало и его жена Вероника Цепкало, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, член президиума партии «Народная Грамада» Вероника Мищенко.

Тажке свои подписи под заявлением поставили: бывший главный государственный санитарный врач города Минска Иван Войтович, внучка первого руководителя Беларуси Станислава Шушкевича, соосновательница Белорусского Молодежного Хаба Станислава Глинник, политолог Дмитрий Болкунец, экс-сотрудник администрации Лукашенко Анатолий Котов, исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин и многие другие.

Обращение остается открытым для подписания по ссылке.

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