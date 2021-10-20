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Российский олигарх Дерипаска заявил, что «ФБР украло у него две бутылки водки»

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  • 20.10.2021, 15:14
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Российский олигарх Дерипаска заявил, что «ФБР украло у него две бутылки водки»
Олег Дерипаска
Фото: Коммерсант

В доме его родственников в США прошел обыск.

Подсакнционный российский миллиардер Олег Дерипаска переключился на нецензурную брань в своем Telegram-канале после того, как сотрудники ФБР нагрянули с обысками в американские дома, принадлежащие родственникам бизнесмена.

В ходе «правоохранительных действий», которые, по словам представителя Дерипаски, проводились на основании ордеров, связанных с санкциями, были украдены две бутылки водки, сообщил бизнесмен, использовав нецензурный синоним глаголов «украсть», «похитить».

В 2018 году США ввели санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов. В январе 2019-го миллиардер договорился с американским Минфином о том, что давление на En+, «Русал» и «Евросибэнерго» прекратится. Однако остальные активы и сам российский предприниматель остались в санкционных списках. В марте 2019-го Дерипаска подал в суд на американское ведомство. Как отмечал тогда бизнесмен, он потерял более 7 миллиардов долларов.

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