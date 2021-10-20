Известный украинский доктор Комаровский призвал говорить правду о COVID-19
- 20.10.2021, 17:57
- 2,156
Его обращение актуально и для Беларуси.
Известный украинский врач Евгений Комаровский призвал говорить людям правду о реальной ситуации с коронавирусом. Он записал эмоциональное видео.
"Мне трудно выбирать слова. То, что больницы забиты [людьми с коронавирусом], это мягко сказано, — говорит Комаровский. — Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбище места еще есть, в моргах мест нет..."
Врач призывает людей вакцинироваться.