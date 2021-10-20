Известный украинский доктор Комаровский призвал говорить правду о COVID-19 20.10.2021, 17:57

2,156

Евгений Комаровский

Его обращение актуально и для Беларуси.

Известный украинский врач Евгений Комаровский призвал говорить людям правду о реальной ситуации с коронавирусом. Он записал эмоциональное видео.

"Мне трудно выбирать слова. То, что больницы забиты [людьми с коронавирусом], это мягко сказано, — говорит Комаровский. — Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбище места еще есть, в моргах мест нет..."

Врач призывает людей вакцинироваться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».