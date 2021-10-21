Народы Беларуси и Литвы стали лауреатами премии Джона Маккейна за свободу 21.10.2021, 7:50

Россиян также призвали бороться за демократию.

Ежегодная церемония вручения премии Джона Маккейна за свободу прошла во вторник в Вашингтоне. Учрежденная в 1995 году награда, основанная Международным республиканским институтом (IRI), отмечает заслуги активистов по всему миру, борющихся за свободу и демократию.

Среди лауреатов премии этого года был отмечен народ Беларуси, от лица которого награду получила Татьяна Хомич - сестра белорусской активистки Марии Колесниковой, которая годом ранее была похищена спецслужбами Беларуси, а месяц назад приговорена к 11 годам заключения. Церемония награждения заключила визит Хомич в США, где она говорила о ситуации с политзаключенными Беларуси.

«Основная цель моей поездки – это привлечение внимания к политзаключенным, - сказала Хомич в беседе с корреспондентом «Голоса Америки». – Во время моих встреч с политиками, представителями кокуса «Друзья Беларуси» в Конгрессе я обсуждала возможность поддержки политзаключенных с их стороны».

По словам Хомич, американским политикам было предложено стать голосом белорусских «узников совести».

«Они могут писать письма, в СМИ рассказывать о том, что происходит с политзаключенными, поддерживать их семьи, - рассуждает собеседница «Голоса Америки».

Награду также получили жители Литвы – за активную позицию в поддержке демократии в Беларуси. В ходе церемонии было отмечено, что многие политэмигранты из Беларуси обрели политическое убежище в Литве. Премию от имени литовского народа принял депутат Сейма Литвы Жигимантас Павиленис.

В своем выступлении он призвал Запад не забывать о борцах за демократию в России, напомнив, что российское правительство в очередной раз сфальсифицировало парламентские выборы. В интервью «Голосу Америки» он подчеркнул, что свободная и демократическая Россия необходима для стабильности в Европе.

«Демократия в Беларуси, как и демократия в России, это - самый лучший гарант нормальных добрососедских отношений в Европе, - сказал Павиленис в интервью «Голосу Америки». - в России, я думаю, также настанет время, когда люди просто выйдут на улицы и скажут: все мы - европейцы. Мы из этого (советского – прим. редакции) ада вышли после пятидесяти лет, но россияне там еще остались».

Международный республиканский институт (IRI) – это американская некоммерческая организация, выступающая за продвижение демократии по всему миру.

На протяжении многих лет среди лауреатов премии были видные правозащитники и политики, например, Натан Щаранский, а также президент Рональд Рейган, известный своей ролью в продвижении демократии на территории бывшего Советского Союза.

«Свобода - вещь хрупкая, и от ее исчезновения нас отделяет не более одного поколения», - процитировал высказывание Рейгана сенатор-республиканец Дэн Салливан, председатель Международного республиканского института.

«Я верю в то, что путь к свободе – не отличительная черта Америки или Запада, это - глобальное явление. И я думаю, что россияне и белорусы с этим согласятся, - сказал Салливан в беседе с «Голосом Америки». - Диктаторы, которые управляют этими странами и подавляют свободу, руководствуются главным – своим страхом. Они боятся собственных граждан. В этом их главная слабость, и ровно поэтому мероприятия, подобные сегодняшнему вручению премии, являются напоминанием тем, кто борется (за свободу – ГА), что они не забыты».

Президент Международного республиканского института Дэниел Твайнинг после церемонии награждения призвал народы России и Беларуси продолжать борьбу за свободу и демократию. По словам Твайнинга, автократия не добьется успеха в современном мире.

«Я не думаю, что режим Лукашенко существовал бы без российской поддержки – он изолирован. У режима есть опора – и это не белорусское общество, которое явно сделало свой выбор в пользу перемен, а поддержка от правительства другой страны, - заявил Твайнинг в интервью «Голосу Америки». - Автократия не может быть естественной в современном мире, диктатура – неестественная форма правления. Люди продвинулись вперед, у них есть доступ к новейшим технологиям, они хотят свободно общаться и взаимодействовать между собой, а также иметь рычаги контроля в отношении властей. Например, в такой богатой стране как Россия, значительные богатства украдены режимом. Продолжайте бороться! Люди по всему миру поддерживают вас – не из-за геополитики, а потому, что мы знаем, что свободная и открытая Россия будет надежным партнером».

Напомним, что американский сенатор Джон Маккейн, именем которого названа премия, умер от рака в 2018 году. Он был известен своей критикой авторитарных режимов, и в частности, Кремля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».