Названы фирмы, которым Лукашенко разрешил наживаться на нелегальных мигрантах 10 21.10.2021, 9:29

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В список вошли 12 туристических компаний.

В Беларуси 12 туристических фирм получили негласное право заниматься получением виз для иностранных граждан прямо в аэропорту Минска и зарабатывать на этом. Об этом сообщает «KYKY».

Согласно изданию, такие права получили ООО «Оскартур», ООО «Визак», ООО «Дрим Джоб», ЧУП «Нью Виза», ООО «Нью Флэт», ООО «Олирти», ООО «Умно Туры», ООО «Байлинг Тур», ООО «Голден Гольф Групп», ООО «Престиж Тревел», ООО «Фламинго Трэвел», ООО «Ксаман Трэвел».

«Всех остальных просто отстранили от этой деятельности. Даже те турфирмы, которые уже продали туры иностранным гражданам, а сейчас оказались неспособны выполнить перед ними свои обязательства. По сути, сформировалась ангажированная государством монополия – точнее, ангажированная отдельными должностными лицами монополия», – сообщает источник «KYKY».

Как отмечается, «почти на каждого из директоров подобных фирм есть какой-то компромат».

По информации источников, самыми дерзкими из вышеперечисленных компаний являются ООО «ОскарТур» и ООО «Визак», учредителями которых выступают граждане Ирака. Их представители, среди которых, например, бывший сотрудник РОВД по борьбе с экономическими преступлениями Дмитрий Коробов, могут беспрепятственно входить в «режимную зону» аэропорта вместе с компьютерами и принтерами, чтобы оформлять визовые ходатайства по особым ценам.

«Индивидуальная виза для иностранного туриста в минском аэропорту стоит 180 евро, но если оформлять коллективную заявку на 50-60 человек, стоимость визы снижается до 30 евро с человека – если ходатайство подает турфирма. Это простая математика: представители привилегированных компаний подхватывают «туристов» прямо с трапа самолета, «состригают» по 180 евро с человека, на бумаге объединяют этих людей в группы и подают коллективные ходатайства. Сбор в размере 30 евро с человека идет в консульство, а разницу в размере 150 евро посредники забирают себе в карман – эта сумма отдается налом и не облагается никакими налогами. В сутки минский аэропорт принимает сегодня порядка 500 таких «туристов», вот и считайте: 150 евро умножить на 500 человек – это 75 тысяч евро в день или более 2,2 млн евро в месяц, которые недополучает только консульство», – говорят источники «KYKY».

Также отмечается, что туристам, которые вопреки законодательству прилетают совсем без документов, эти документы ООО «ОскарТур» и ООО «Визак» могут сделать на месте за 2 тысячи долларов. По их ценнику, заполнить и распечатать визовую анкету можно за 25-50 долларов (в зависимости от имеющихся документов), рабочая белорусская сим-карточка стоит 100 долларов, а поменять деньги можно по курсу 100 долларов за 100 рублей.

«Другого выхода, чтобы оплатить услуги посредника, сделать на месте фотографию или купить страховку, нет», – говорит источник.

При этом ООО «ОскарТур» и ООО «Визак» якобы даже приглашают в «режимную зону» аэропорта еще и по 5-7 переводчиков со знанием арабского языка, не являюшихся сотрудниками этих фирм. Все деньги спокойно выносятся из аэропорта прямо перед носом у наших доблестных пограничников.

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