Данные всех граждан Аргентины взломаны хакерами и слиты в Сеть
- 21.10.2021, 14:02
Опубликованы даже данные президента страны и футболиста Месси.
Неизвестный взломал базу данных правительства Аргентины, в которой содержится информация об официальных удостоверениях личности всех жителей страны (более 45 млн человек), сообщает издание silicon.co.uk.
В начале октября хакер опубликовал в Twitter фото ID-карт и другие личные данные 44 аргентинских знаменитостей, включая президента Альберто Фернандеса и футболиста Лионеля Месси. После этого злоумышленник на хакерском форуме предложил пользователям ознакомиться с личными данными любого аргентинца. Он заявил, что готов опубликовать персональную информацию еще 1−2 млн человек. Хакер планирует продавать похищенные данные.
Правительство страны уже подтвердило утечку и начало проверку в отношении восьми госслужащих, которые могут быть причастны к случившемуся.