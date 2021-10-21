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Данные всех граждан Аргентины взломаны хакерами и слиты в Сеть

  • 21.10.2021, 14:02
Данные всех граждан Аргентины взломаны хакерами и слиты в Сеть

Опубликованы даже данные президента страны и футболиста Месси.

Неизвестный взломал базу данных правительства Аргентины, в которой содержится информация об официальных удостоверениях личности всех жителей страны (более 45 млн человек), сообщает издание silicon.co.uk.

В начале октября хакер опубликовал в Twitter фото ID-карт и другие личные данные 44 аргентинских знаменитостей, включая президента Альберто Фернандеса и футболиста Лионеля Месси. После этого злоумышленник на хакерском форуме предложил пользователям ознакомиться с личными данными любого аргентинца. Он заявил, что готов опубликовать персональную информацию еще 1−2 млн человек. Хакер планирует продавать похищенные данные.

Правительство страны уже подтвердило утечку и начало проверку в отношении восьми госслужащих, которые могут быть причастны к случившемуся.

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