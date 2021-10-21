Микробиолог ответила на самые острые вопросы о вакцинах, которыми прививают в Беларуси 19 21.10.2021, 15:21

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иллюстрационное фото

На чем может быть основан выбор в пользу того или иного препарата.

Сотрудница Манчестерского городского университета Виктория Доронина в эфире «Свабода Premium» ответила на главные вопросы о вакцинации, которые интересуют белорусов.

— В Беларуси доступны две основные вакцины — Спутник, российкий или белорусский, и разные варианты китайской вакцины, «Синофарм», «СиноВак».Китайская вакцина — это традиционная вакцина, которыми нас прививали от разных других вирусов, от свинки, кори, коклюша и т.д. То есть, берется просто вирус, убивается и используется для получения антител у человека, антиген вызывает образование антител.

Российский Спутник основан на другой технологии. Это не белок, это ДНК, которую вводят, и уже с ДНК считывается белок вируса в самих клетках. Люди этого боятся, есть мифы, что раз это ДНК, значит, она встроится куда-то там в ДНК человека. Это все не правда. Эти ДНК сделаны таким образом, что они не могут умножаться. Их действие заканчивается в клетке.

Микробиолог опровергла и другие популярные утверждения об опасности российской вакцины.

— Еще одно возражение против Спутника основано на том, что эта вакцина совершенно новая и неиспытанная и что якобы над белорусами проводят испытания. Нужно сказать, что такого типа вакцина, основанная на ДНК, уже не первая. В 2006 году появилась вакцина против Эболы, которая использовала тот же принцип.

Также скептики утверждают, что Спутник имеет долгосрочные последствия и мы не знаем, что будет. Однако после испытаний вакцины против Эболы прошло 15 лет и никаких особых последствий не зарегистрировано. При этом она была произведена на Западе и, если бы какие-то последствия были, это стало бы известно, — отметила микробиолог.

Специалист объяснила, на чем может быть основан выбор в пользу той или иной вакцины.

— Китайские вакцины менее эффективны, чем тот же Спутник. Однако те люди, которые боятся новых технологий, они могут их выбрать. У них тоже достаточно высокая эффективность, и если вы привились китайской вакциной, то вы не умрете, может, поболеете, может, даже в больницу попадете в некоторых случаях, если у вас плохо с иммунитетом, но, тем не менее, это облегчит встречу с вирусом.

Вакцина «АстраЗенека» основана на том же принципе, что и Спутник. Это опять же вирус, который не может развиваться в клетках, куда вставлен ген одного из белков вируса. И этот белок — это антиген, на который появляются антитела.

И хоть я сама сейчас живу в Британии, я должна признать, что «АстраЗенека» менее эффективна, чем Спутник. У российской вакцины показана более высокая эффективность для людей старшего поколения, поэтому я бы рекомендовала после 50-60 лет всем прививаться именно Спутником.

С «АстраЗенека» были проблемы с частотой несколько на миллион в том, что у молодых людей, больше у женщин, впоследствии возникали кровоизлияния. У Спутника таких последствий не выявлено. Понятно, что никто не верит российским данным, но Спутник был применен в нескольких странах. Допустим, в Аргентине не зарегистрировали ни одной смерти после вакцинации Спутником. А им нет никакого смысла скрывать какие-то данные.

Да, Россия все сделала для того, чтобы ее данным не верили. Они объявили о том, что у них есть вакцина, когда прошли только первую и вторую стадии клинических испытаний. Это подорвало авторитет.

То же самое было и с белорусской вакциной, когда заявили о том, что она «белорусская». На самом деле в Беларуси ее не производят, им не разрешили. Из России поставляют полуфабрикат, который просто разливают на РУП «Белмедпрепараты».

Такой же эффективной вакциной, как Спутник, или даже больше является Pfizer. Но его в Беларуси нет, — уточнила микробиолог.

Специалист советует прививаться обязательно любой вакциной, потому что «даже небольшая защита лучше, чем ее полное отсутствие». При этом Виктория Доронина подчеркивает, что вакцины практически не имеют противопоказаний.

— Для того, чтобы прививка подействовала, нужно две недели, а максимум иммунитета достигается через месяц после введения двух доз. Поэтому чем быстрее вы начнете вакцинацию, тем более вы будете защищены.

В Британии не вакцинируют, только если у вас положительный тест на коронавирус или прошло менее четырех недель после положительного результата, или если вы стали контактом.

Также имея любую инфекцию, даже если это не коронавирус, лучше не вакцинироваться, чтобы одновременно не нагружать иммунную систему еще и прививкой. Во всех остальных случаях следует прививаться.

Люди с хроническими заболеваниями умирают от коронавируса больше, поэтому им нужно прививаться в первую очередь! Всем — и беременным, и онкобольным, и людям с другими заболеваниями лучше привиться, — утверждает специалист.

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